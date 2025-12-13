Dos cambios clave en el acuerdo de gobernanza de la F1, explicados

El acuerdo de gobernanza constituye la segunda parte del Pacto de la Concordia de la Fórmula 1, situándose junto al acuerdo comercial firmado antes del Gran Premio de Australia de marzo y que cubrirá el periodo de 2026 a 2030.

El organismo rector, la FIA, y la FOM anunciaron conjuntamente el acuerdo en los márgenes de las Asambleas Generales de la FIA celebradas esta semana en la capital de Uzbekistán, Taskent, que incluyen los Premios FIA del viernes y la reelección de Mohammed Ben Sulayem como presidente.

La demora entre ambas firmas muestra que el acuerdo de gobernanza —que, a diferencia del acuerdo comercial, también implica a la FIA— se ha tomado su tiempo para concretar los detalles. Esto se debe a que define elementos críticos sobre cómo se gestiona el campeonato, incluyendo la estructura de votación de las reuniones de la Comisión de F1, las tasas de inscripción que pagan los equipos a la FIA, el ámbito de actuación del organismo rector y otros aspectos logísticos.

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, dijo: "Este acuerdo garantiza que la Fórmula 1 esté en la mejor posición posible para seguir creciendo en todo el mundo. Quiero agradecer al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y a todos los equipos por la colaboración y la determinación para lograr los mejores resultados para todo el deporte en nuestras conversaciones".

Motorsport.com entiende que, como parte del acuerdo, ha habido un cambio en el proceso de votación en las Comisiones de F1, de modo que ahora se necesitan menos votos de los equipos para alcanzar una mayoría, lo que en la práctica otorga a la FIA y a la FOM un mayor peso para sacar adelante cambios reglamentarios.

Con la nueva ponderación de los votos, a partir de 2026 el número de votos necesarios para lograr una mayoría simple en las reuniones de la Comisión de F1 se reduce de seis a cuatro de los 11 equipos, más FOM y la FIA, mientras que para una mayoría cualificada ahora harán falta seis votos en lugar de ocho. Se espera que este cambio proporcione a la serie una plataforma más estable para realizar modificaciones difíciles cuando sea necesario.

FOM apoyará los planes de la FIA para mejorar sus operaciones de carrera

Foto de: Ozan Kose / AFP via Getty Images

También se entiende que tanto la FOM como los 11 equipos pagarán colectivamente más dinero al organismo rector mediante una reestructuración de las tasas de inscripción de la F1, que la FIA invertirá en el área de gobernanza del campeonato, incluyendo comisariado, personal de pista y otros servicios.

Hasta ahora, a los equipos se les cobraba una tasa de inscripción que, junto a una tarifa fija, dependía del número de puntos logrados en la temporada anterior. Esto hacía que un equipo extremadamente exitoso, como Red Bull Racing en 2023, tuviese que pagar una cantidad desproporcionada para inscribirse en la siguiente campaña, mientras que los equipos del fondo de la parrilla con muy pocos puntos contribuían relativamente poco.

A partir de ahora, se entiende que a los equipos se les cobrará una tasa basada en su posición en el campeonato de constructores mediante una escala progresiva de arriba abajo.

Se espera que el cambio de estructura aumente colectivamente la cantidad que los equipos pagan a la FIA en unos 15 millones de dólares por año, siendo los equipos de mitad de tabla los que verán incrementada su aportación en varios millones. Este formato lo alinea con la forma en que se reparte el dinero de premios bajo los acuerdos comerciales, en una escala en la que cada posición del medio de la parrilla equivale a unos 9 millones de dólares. También se espera que el crecimiento comercial continuo previsto para la F1 compense el aumento de las tasas de inscripción para los equipos afectados.

En medio de las peticiones de los competidores para que la FIA invierta en profesionalizar el comisariado y otros servicios que presta a la serie, se entiende que el organismo rector presentó un plan para mejorar su operación en F1 y los costes adicionales que implicaría, que contó con el apoyo de la FOM.

"En general estamos encantados de repartir el pastel de una forma más estructurada y justa, pero si hacemos eso queremos asegurarnos de que se destine a la profesionalización, la mejora de los servicios, y demás", dijo recientemente a Autosport una fuente sénior de un equipo.

El presidente Ben Sulayem prometió que los fondos adicionales se utilizarían para reforzar las operaciones de la FIA en F1.

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Este acuerdo nos permite seguir modernizando nuestras capacidades regulatorias, tecnológicas y operativas, incluyendo el apoyo a nuestros directores de carrera, oficiales y los miles de voluntarios cuya experiencia sustenta cada gran premio", declaró Ben Sulayem el viernes. "Nos aseguramos de que la Fórmula 1 siga a la vanguardia de la innovación tecnológica, estableciendo nuevos estándares en el deporte global."

También se entiende que el nuevo acuerdo mejorará la visibilidad general de la FIA en el paddock. Además, el nuevo apartado A del reglamento de 2026 incluye una disposición para que los equipos coloquen el logotipo de la FIA en el morro de cada coche.

"Cada coche de F1 debe llevar el logotipo de la FIA, en azul o blanco, con una altura mínima de 75 mm", dice el Artículo A2.3.4 de las disposiciones reglamentarias generales. "Este logotipo debe colocarse en la parte superior del morro o en cualquiera de los laterales del morro y ser visible desde el lateral del coche."

Fuentes han sugerido que un reparto de ingresos más favorable podría abrir la puerta a que la F1 aumente el número de carreras sprint y ayude a la FIA a cubrir su parte de la logística involucrada.

Hasta ahora, Ben Sulayem había sido reacio a superar las seis sprint por temporada, citando el impacto sobre la carga de trabajo y las finanzas del personal de la FIA. Pero, como se informó anteriormente, se entiende que la FOM quiere alcanzar las dos cifras ya en la temporada 2027, ya que los fines de semana sprint han tenido un impacto neto positivo para los promotores y para el negocio comercial.

