Fórmula 1

La división de motores de F1 de Audi nombra a un nuevo CEO, ex de Mercedes

Audi refuerza la dirección de su departamento de motores de F1 en Neuburg: Thomas Fuhr será el director general de Audi Formula Racing GmbH y se encargará de seguir desarrollando la organización.

Norman Fischer Filip Cleeren

Editado: 28 oct 2026, 8:32

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Audi reestructura su equipo directivo para el proyecto de Fórmula 1: Thomas Fuhr asume el cargo de director general de Audi Formula Racing GmbH. La empresa, con sede en Neuburg, es responsable del desarrollo de la unidad de potencia con la que Audi ha debutado esta temporada en la categoría reina.

En el futuro, Fuhr dirigirá esa sede y reforzará el equipo directivo actual. De este modo, el director técnico Stefan Dreyer dispondrá de más libertad para dedicarse a su tarea principal. Según Audi, en el futuro podrá "concentrarse plenamente en el desarrollo técnico de la unidad de potencia de Fórmula 1 de Audi".

Mientras tanto, la gestión operativa diaria in situ seguirá en manos del director de operaciones (COO), Christian Foyer.

Fuhr aporta a su nuevo cargo más de 30 años de experiencia en el sector. De 2009 a 2012 fue director general de los motores de Mercedes, Mercedes-AMG High Performance Powertrains. Posteriormente, ocupó puestos directivos en GROHE y LIXIL. Más recientemente, trabajó como director de tecnología en Georg Fischer Building Flow Solutions, donde dirigió organizaciones internacionales de ingeniería y fabricación.

De este modo, Audi apuesta por una combinación de conocimientos técnicos y experiencia en la dirección de grandes organizaciones. Fuhr deberá contribuir a seguir desarrollando las estructuras en Neuburg y a crear las condiciones necesarias para que Audi avance en el desarrollo de su unidad de potencia de Fórmula 1.

"Hemos sentado unas bases sólidas en Neuburg y hemos desarrollado desde cero la primera unidad de potencia de Fórmula 1 de Audi", explica el director del proyecto, Mattia Binotto. Fuhr comprende tanto los retos técnicos como los requisitos necesarios para crear equipos de alto rendimiento.

"Estoy convencido de que desempeñará un papel clave en el desarrollo del equipo y su organización para convertirnos en el mejor fabricante de Fórmula 1", afirma Binotto.

Fuhr está deseando asumir la tarea de ayudar a dar forma a este proyecto de Fórmula 1, aún en sus inicios: "Estoy orgulloso de unirme al proyecto de Fórmula 1 de Audi. La oportunidad de ayudar a dar forma al futuro de Audi en este deporte es lo que hace que esta tarea sea tan emocionante", afirma. Su objetivo es partir del trabajo realizado hasta ahora y aunar aún más las competencias dentro de la organización.

"El equipo de Neuburg ha desarrollado un motor completamente nuevo y lo ha llevado a la pista. Quiero partir de ese trabajo, aunando las competencias de toda la organización y creando las condiciones necesarias para que seamos competitivos al más alto nivel", afirma Fuhr.

Este nombramiento cubre una vacante en la dirección del departamento de motores: Audi había suprimido el puesto de CEO a principios de 2025, tras la salida de Adam Baker de la empresa. Con Fuhr, la empresa vuelve a contar con su propio director general al frente.

El desarrollo técnico sigue estando claramente separado de la dirección operativa de la sede, con el objetivo de reforzar ambas áreas para que Audi pueda seguir consolidándose en la Fórmula 1.

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