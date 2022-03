El dilema para los pilotos en carrera con las nuevas reglas FIA

Cargar el reproductor de audio

Antes del GP de Bahrein del fin de semana pasado, el nuevo director de carrera de la FIA, Niels Wittich, expuso las reglas básicas sobre cómo él y su compañero Eduardo Freitas van a trabajar esta temporada.

Wittich dejó claro que el límite de la pista lo marcan las líneas blancas, al tiempo que insistió en que, cuando los pilotos compiten rueda a rueda en una curva, se debe dejar espacio al coche que tiene el exterior.

Con la nueva filosofía de la FIA también será menor el intercambio de mensajes por radio entre control de carrera y los directores de los equipos.

Un ejemplo de eso, como explicó Wittich, es que el director de carrera ya no les dirá a los equipos que un piloto tiene que devolver una posición si se considera que se salió de la pista y logró con ello ventaja para adelantar, algo que pasaba a menudo antes.

En teoría, cualquier propuesta de ese tipo siempre era consultiva, ya que la decisión final de aplicar una penalización siempre recaía en los comisarios.

Sin embargo, si el ex director de carrera Michael Masi o su predecesor Charlie Whiting enviaban ese mensaje, significaba que había riesgo de penalización y, por lo tanto, los equipos obligaban y convencían a sus pilotos de devolver la posición.

A veces, cualquier debate sobre ello se prolongaba durante varias vueltas, momento en el cual el piloto en cuestión podría haber adelantado ya a otros rivales, haciendo que devolver una posición al coche al que había pasado de manera ilegal fuera mucho más difícil.

Si no se devolvía la plaza, eso daría lugar a una sanción de cinco segundos, y un punto de penalización en la licencia, por la infracción de "salirse de la pista y obtener ventaja".

La nueva directiva es bastante simple. A partir de ahora, el director de carrera no les dirá a los equipos que avisen al piloto, ni entrarán en ningún debate al respecto: depende del piloto saber si está equivocado y devolver posición.

También tiene que hacerlo antes de que pase una vuelta desde la infracción, y si no lo hace, los comisarios investigarán y es probable que acabe en sanción.

En muchos casos, los pilotos sabrán que han hecho un adelantamiento que se considerará injusto. Inevitablemente habrá otros casos menos claros, y tendrá que decidir el equipo.

Sin embargo, dado que cualquier decisión sobre dejar pasar al coche que has adelantado o no hacerlo ha de tomarse en menos de una vuelta, no habrá margen de maniobra.

En caso de que se tome una decisión interna de no devolver posición, lo único que puede hacer un jefe de equipo/director deportivo es decir a control de carrera, a través del miembro de la FIA que está filtrando sus mensajes para el director de carrera, por qué se tomó esa decisión.

Así estarían exponiendo su defensa. Si sus puntos de vista se retransmitirán o no a los comisarios mientras estudian cualquier sanción ya es otra cuestión.

También se puede obtener una ventaja de tiempo al hacer una curva por fuera sin adelantar a nadie, y los pilotos también tendrán que juzgar esas situaciones por sí mismos.

Los pilotos y los equipos se encuentran ahora en una situación difícil.

Si bien en muchos casos estará claro, en otros no tanto, y si un piloto está luchando por los puntos, un podio, una victoria o incluso un mundial, ¿devolverá voluntariamente una posición cuando no está seguro de si los comisarios le habrían impuesto una sanción más dolorosa?

"Creo que es lo correcto, porque es una carrera más real", dijo Carlos Sainz.

"No habrá una penalización de cinco segundos y puede pasar más inmediatamente, pero debe ser de inmediato, si no, no puedes perder tres o cuatro vueltas para recuperar o de volver una posición".

"Por eso existe el libro de reglas, debe ser muy claro y debe aplicarse en un momento en que hay una infracción, se debe ceder la posición y luego ver".

Otros creen que en situaciones muy al límite, por ejemplo, cuando ambos pilotos se salen de la pista y el que estaba detrás termina delante, podría haber una directiva de control de carrera sobre uno u otro piloto que se vea obligado a salirse del trazado.

"Creo que ya tuvimos esta discusión con Niels en la primera carrera", dijo Charles Leclerc. "Y creo que, en algunos casos, está muy claro lo que harán los pilotos. Pero también hay bastantes situaciones en las que no está claro".

"Si miras, por ejemplo, mi salida el año pasado en México, creo que es un buen ejemplo de que las cosas están muy claras, porque estás ganando posición pero realmente no sabes lo que tienes que hacer".

"Entonces, en esos casos, espero que sigamos teniendo el apoyo del director de carrera, porque es importante, especialmente en situaciones difíciles".

"Entonces estoy de acuerdo en que a veces es una situación muy fácil de leer y entender, y en esos casos el piloto será lo suficientemente inteligente como para devolver la posición por su cuenta".

Kevin Magnussen también tiene la esperanza de que el director de carrera siga interviniendo.

"Sigo pensando que dirán a los pilotos que devuelvan posición", deseó el piloto de Haas F1 Team. "Creo que esperan más de los pilotos en cuanto a devolver una posición si han obtenido una ventaja".

"Pero habrá casos en los que alguien pensará que le sacaron de pista, y el otro dirá que él tenía la pista. Y habrá debate ahí".

Queda por ver si eso será así, porque el equipo, ante el poco margen de tiempo que tendrán, se arriesga si directamente pregunta a dirección de carrera, porque cuando llegue la respuesta ya podría ser tarde.

El complejo de curvas 1 y 2 del circuito de Yeda fue un punto de mucha acción en la carrera del año pasado, entre otras cosas por el famoso incidente en el que Max Verstappen pasó a Lewis Hamilton por fuera de la pista justo antes de una bandera roja. Como Esteban Ocon también había adelantado al piloto de Mercedes, en el reinicio Verstappen se colocó tercero, detrás de Ocon y Hamilton.

Masi estuvo negociando con Red Bull, ya que se tenía que formar una nueva parrilla, y en casos similares en el futuro, dirección de carrera obviamente tendrá que aclarar y decidir en qué posición sale cada uno.

Sin embargo, los equipos involucrados ya no podrán participar en un debate sobre los aciertos y errores de esa decisión.