La F1 y Mercedes aseguran que las acusaciones sobre Wolff son "erróneas"

La FIA anunció el martes por la noche que su Departamento de Cumplimiento había abierto una investigación sobre posibles infracciones del reglamento en el organismo rector.

Aunque no nombraban directamente a Susie y Toto Wolff, en un comunicado declaraban que un director de equipo de F1 y un miembro del personal de la FOM iban a ser investigados por una información aparecida en los medios de comunicación.

"La FIA es consciente de la especulación de los medios de comunicación, que se centra en la alegación de que un miembro del personal de la FOM pasó información de carácter confidencial a un director de equipo de F1. El Departamento de Cumplimiento de la FIA está estudiando el asunto", decía el comunicado.

Esa acción fue motivada por un informe de la revista Business F1 en el que se afirmaba que los directores de equipo estaban descontentos con el hecho de que el director de Mercedes, Toto Wolff, hubiera recibido información secreta de la FOM.

Tras conocerse que se habían presentado quejas ante la FIA, el presidente Mohammed Ben Sulayem tomó la decisión de llevar más lejos la investigación.

Pero la Fórmula 1, que está al frente de la F1 Academy, ha negado rotundamente cualquier sugerencia de una posible irregularidad por parte de Wolff y la FOM.

En un contundente comunicado, que hacía referencia al hecho de que no se le había notificado la investigación antes de declararlo a los medios, defendió tanto a Wolff como su propia reputación.

"Tomamos nota de la declaración pública hecha por la FIA esta tarde y que no fue compartida con nosotros de antemano", dijo la F1.

"Confiamos plenamente en que las acusaciones son erróneas, y contamos con procesos y procedimientos sólidos que garantizan la segregación de información y responsabilidades en caso de cualquier posible conflicto de intereses".

"Estamos seguros de que ningún miembro de nuestro equipo ha hecho ninguna revelación no autorizada a un director de equipo y advertiríamos a cualquiera que no haga acusaciones imprudentes y graves sin fundamento".

Susie Wolff fue nombrada directora general de la F1 Academy en marzo de este año, después de haber trabajado más recientemente como directora de equipo y, más tarde, directora general de Venturi en la Fórmula E entre 2018 y 2022.

Fundadora de la iniciativa Dare To Be Different (Atrévete a ser diferente), un programa creado para impulsar la participación femenina en el automovilismo, Susie Wolff ha sido desde entonces unas de las principales caras visibles en conferencias como la Cumbre del Péndulo 2023 en Dublín.

El equipo Mercedes, a través de otro comunicado oficial, también han querido salir al paso de los últimos sucesos para defender a su director de equipo.

"Tomamos nota de la declaración de la FIA esta tarde, que responde a acusaciones infundadas de un único medio de comunicación, y del informe extraoficial que ha sido vinculado con el director del equipo Mercedes-AMG F1".

"El equipo no ha recibido ninguna comunicación del Departamento de Cumplimiento de la FIA sobre este tema y fue muy sorprendente enterarse de la investigación a través de un comunicado de prensa".

"Rechazamos totalmente la acusación hecha en esa declaración y la cobertura mediática asociada, que incide erróneamente en la integridad y el cumplimiento de nuestro director de equipo".

"Por supuesto, solicitamos una correspondencia completa, rápida y transparente del Departamento de Cumplimiento de la FIA sobre esta investigación y su contenido".