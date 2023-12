Susie Wolff, contra la FIA por ser "intimidatoria y misógina"

Susie Wolff se ha encontrado en el punto de mira después de que la FIA confirmara que había abierto una investigación sobre un posible conflicto de intereses entre un director de equipo de la Fórmula 1 y un miembro del personal de la FOM.

El comunicado se refiere a lo que fue, según el organismo rector, una sugerencia de que se había transmitido información confidencial. Aunque la FIA no mencionó ningún nombre, se entiende que el asunto implica a Wolff y a su marido Toto, el jefe del equipo Mercedes.

Aunque tanto la F1 como la escudería de Brackley emitieron sendos comunicados en los que niegan las acusaciones, Susie Wolff expresó en las redes sociales su consternación por lo sucedido, sugiriendo que había motivos ocultos.

"Me siento profundamente insultada, pero tristemente no sorprendida por las acusaciones públicas que se han hecho esta tarde", escribió. "Es descorazonador que se cuestione mi integridad de esta manera, especialmente cuando parece tener su origen en un comportamiento intimidatorio y misógino, y se centra en mi estado civil más que en mis habilidades".

"A lo largo de mi carrera en el automovilismo, he encontrado y superado numerosos obstáculos y me niego a dejar que estas acusaciones infundadas eclipsen mi dedicación y pasión por la F1 Academy", siguió, alegando a su puesto de directora en la categoría femenina.

"Como mujer en este deporte, me he enfrentado a muchos retos, pero mi compromiso de derribar barreras y allanar el camino para que las futuras generaciones tengan éxito sigue siendo inquebrantable. Rechazo enérgicamente estas acusaciones", finalizó.

La referencia de Wolff al comportamiento misógino se produce en el contexto de que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha sido objeto de varias críticas en los últimos meses por comentarios sexistas que hizo en un blog hace muchos años.

En una versión archivada de su antiguo sitio web, Ben Sulayem escribió que "no le gustan las mujeres que se creen más listas que los hombres, porque no lo son en verdad". Recientemente, el presidente de la Federación habló con 'Associated Press' y defendió sus comentarios.

"¿Qué dije, si lo dije? Supongamos que fui yo. Te digo exactamente lo que decía. Dije: 'odio cuando las mujeres se crean más listas que nosotros'. Pero ellas odian que los hombres piensen que son más listos que ellas ¿He dicho que seamos más listos? No. ¿Dije que ellas son menos listas? No. Por el amor de Dios, si eso es lo único que tienen contra mí, por favor, adelante, pueden hacerlo peor", comentó el dirigente.