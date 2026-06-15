La insólita razón que provocó el abandono de Hülkenberg en Barcelona F1
Ya fuera por "una puntería perfecta" o por una mala suerte increíble, la causa de la avería mecánica que le costó a Hulkenberg sus primeros puntos en la F1 2026 fue una de las historias más increíbles en Barcelona.
Una pugna en pista con Liam Lawson provocó un abandono muy peculiar para Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, algo que el veterano corredor de Audi en la Fórmula 1 "nunca había visto" antes.
El alemán intentaba adelantar al neozelandés por el noveno puesto durante la vuelta 28 de la carrera del pasado domingo en Montmeló, pero un repentino fallo mecánico le obligó a entrar en boxes para poner fin prematuramente a su carrera.
Resulta que el piloto de Racing Bulls había "metido una rueda en la escapatoria de grava" de la curva 12, y eso lanzó piedras hacia el Audi de Hulkenberg, activando el "interruptor de apagado" en el proceso.
"De alguna manera, esa grava accionó el interruptor de emergencia", explicó Hulkenberg. "Simplemente apagó el coche y lo dejó totalmente fuera de servicio. El coche estaba muerto y, obviamente, me limité a rodar por inercia hasta el pitlane. No quedaba nada, estaba completamente apagado".
Fue un incidente especialmente desafortunado para el teutón, ya que iba camino de sumar sus primeros puntos de la temporada 2026, pero en su lugar ocupa el puesto 19º en el Mundial de Pilotos con el Audi debutante. La marca alemana solo ha sumado puntos gracias al noveno puesto de Gabriel Bortoleto en la primera carrera de Melbourne, pero tenía opciones de conseguir una buena cosecha en Barcelona, teniendo en cuenta que Lawson acabó octavo el domingo.
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Liam Lawson, Racing Bulls
Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images
Aunque gran parte de ello, eso sí, se debió a dos abandonos de última hora, ya que Andrea Kimi Antonelli sufrió una avería en el motor cuando iba segundo a tres vueltas del final. Al mismo tiempo, la dirección asistida falló en el Ferrari de Charles Leclerc, que ocupaba la sexta posición.
Hablando más sobre su abandono, Hulkenberg, de 38 años, dijo: "Para ser sincero, nunca había visto ni oído nada parecido en toda mi carrera deportiva. Ha sido muy mala suerte. Es extraño el momento en que ha ocurrido. Cuando ves lo que pasó al final, dos de los mejores coches abandonando. No sé, es como si... El dios de las carreras no quisiera que sumáramos puntos todavía".
En cuanto a Lawson, Barcelona supuso la continuación de un buen comienzo de temporada, ya que ahora suma cinco resultados en la zona de puntos en los siete primeros grandes premios del curso, incluidos los tres últimos.
Sin embargo, no sabía cuál había sido la causa de la retirada de Hulkenberg hasta que se lo comentaron después, y comentó: "¿En serio? No puede ser, qué mala suerte. Obviamente no tenía ni idea y si pudiera apuntar perfectamente a algo así… Pero no tenía ni idea, solo sabía que se había retirado".
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