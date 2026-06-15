Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

El jefe técnico de Márquez explica el nuevo enfoque de Marc tras su última lesión

MotoGP
GP de Hungría
El jefe técnico de Márquez explica el nuevo enfoque de Marc tras su última lesión

El presidente de Ferrari elogia a Hamilton tras su emotiva victoria en Barcelona F1

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
El presidente de Ferrari elogia a Hamilton tras su emotiva victoria en Barcelona F1

Wolff valora la victoria de Hamilton y su resurgimiento: "Quizás la novia ayude"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Wolff valora la victoria de Hamilton y su resurgimiento: "Quizás la novia ayude"

La insólita razón que provocó el abandono de Hülkenberg en Barcelona F1

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
La insólita razón que provocó el abandono de Hülkenberg en Barcelona F1

Mercedes F1 solicita su derecho a recurrir la sanción a Russell en Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Mercedes F1 solicita su derecho a recurrir la sanción a Russell en Mónaco

Ferrari afirma que la parrilla estuvo "desequilibrada" desde el principio en Le Mans

WEC
24 Horas de Le Mans
Ferrari afirma que la parrilla estuvo "desequilibrada" desde el principio en Le Mans

Quién durmió peor anoche tras el GP de Barcelona de F1: George Russell

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Quién durmió peor anoche tras el GP de Barcelona de F1: George Russell

Quién durmió mejor anoche tras el GP de Barcelona de F1: Fred Vasseur

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Quién durmió mejor anoche tras el GP de Barcelona de F1: Fred Vasseur
Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

La insólita razón que provocó el abandono de Hülkenberg en Barcelona F1

Ya fuera por "una puntería perfecta" o por una mala suerte increíble, la causa de la avería mecánica que le costó a Hulkenberg sus primeros puntos en la F1 2026 fue una de las historias más increíbles en Barcelona.

Ed Hardy Cihangir Perperik
Publicado:
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Una pugna en pista con Liam Lawson provocó un abandono muy peculiar para Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, algo que el veterano corredor de Audi en la Fórmula 1 "nunca había visto" antes.

El alemán intentaba adelantar al neozelandés por el noveno puesto durante la vuelta 28 de la carrera del pasado domingo en Montmeló, pero un repentino fallo mecánico le obligó a entrar en boxes para poner fin prematuramente a su carrera.

Resulta que el piloto de Racing Bulls había "metido una rueda en la escapatoria de grava" de la curva 12, y eso lanzó piedras hacia el Audi de Hulkenberg, activando el "interruptor de apagado" en el proceso.

"De alguna manera, esa grava accionó el interruptor de emergencia", explicó Hulkenberg. "Simplemente apagó el coche y lo dejó totalmente fuera de servicio. El coche estaba muerto y, obviamente, me limité a rodar por inercia hasta el pitlane. No quedaba nada, estaba completamente apagado".

Fue un incidente especialmente desafortunado para el teutón, ya que iba camino de sumar sus primeros puntos de la temporada 2026, pero en su lugar ocupa el puesto 19º en el Mundial de Pilotos con el Audi debutante. La marca alemana solo ha sumado puntos gracias al noveno puesto de Gabriel Bortoleto en la primera carrera de Melbourne, pero tenía opciones de conseguir una buena cosecha en Barcelona, teniendo en cuenta que Lawson acabó octavo el domingo.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Liam Lawson, Racing Bulls

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Aunque gran parte de ello, eso sí, se debió a dos abandonos de última hora, ya que Andrea Kimi Antonelli sufrió una avería en el motor cuando iba segundo a tres vueltas del final. Al mismo tiempo, la dirección asistida falló en el Ferrari de Charles Leclerc, que ocupaba la sexta posición.

Hablando más sobre su abandono, Hulkenberg, de 38 años, dijo: "Para ser sincero, nunca había visto ni oído nada parecido en toda mi carrera deportiva. Ha sido muy mala suerte. Es extraño el momento en que ha ocurrido. Cuando ves lo que pasó al final, dos de los mejores coches abandonando. No sé, es como si... El dios de las carreras no quisiera que sumáramos puntos todavía".

En cuanto a Lawson, Barcelona supuso la continuación de un buen comienzo de temporada, ya que ahora suma cinco resultados en la zona de puntos en los siete primeros grandes premios del curso, incluidos los tres últimos.

Sin embargo, no sabía cuál había sido la causa de la retirada de Hulkenberg hasta que se lo comentaron después, y comentó:  "¿En serio? No puede ser, qué mala suerte. Obviamente no tenía ni idea y si pudiera apuntar perfectamente a algo así… Pero no tenía ni idea, solo sabía que se había retirado".

Más de la F1:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Mercedes F1 solicita su derecho a recurrir la sanción a Russell en Mónaco
Siguiente artículo Wolff valora la victoria de Hamilton y su resurgimiento: "Quizás la novia ayude"

Mejores comentarios
Más de
Ed Hardy

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026

Para Hamilton, su primera victoria con Ferrari "no podría estar más cerca"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Para Hamilton, su primera victoria con Ferrari "no podría estar más cerca"

Hamilton ha encontrado a su "Bono italiano" en Ferrari F1 en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton ha encontrado a su "Bono italiano" en Ferrari F1 en 2026
Más de
Nico Hulkenberg

Así vivimos la carrera del GP de Barcelona de F1 (con live timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Así vivimos la carrera del GP de Barcelona de F1 (con live timing)

Hamilton conquista Barcelona y se estrena con Ferrari F1; drama para Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Hamilton conquista Barcelona y se estrena con Ferrari F1; drama para Antonelli

Así queda el mundial de F1 2026 tras el KO de Antonelli en Barcelona: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Así queda el mundial de F1 2026 tras el KO de Antonelli en Barcelona: puntos y posiciones

Últimas noticias

El jefe técnico de Márquez explica el nuevo enfoque de Marc tras su última lesión

MotoGP
GP de Hungría
El jefe técnico de Márquez explica el nuevo enfoque de Marc tras su última lesión

El presidente de Ferrari elogia a Hamilton tras su emotiva victoria en Barcelona F1

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
El presidente de Ferrari elogia a Hamilton tras su emotiva victoria en Barcelona F1

Wolff valora la victoria de Hamilton y su resurgimiento: "Quizás la novia ayude"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Wolff valora la victoria de Hamilton y su resurgimiento: "Quizás la novia ayude"

La insólita razón que provocó el abandono de Hülkenberg en Barcelona F1

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
La insólita razón que provocó el abandono de Hülkenberg en Barcelona F1