Fórmula 1

La desconocida regla de la F1 que podría obligar a Haas a recurrir a Hirakawa

Haas ya no puede utilizar a ningún piloto nuevo en lo que queda de la temporada 2026 de Fórmula 1. Tras el debut de Rafael Cámara, el equipo ha alcanzado el límite establecido por una regla poco conocida.

Ruben Zimmermann

Publicado: 11 nov 2026, 10:06

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Ryo Hirakawa, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Rafael Cámara debutó en la Fórmula 1 con Haas el pasado fin de semana en São Paulo. Con la participación del brasileño, la escudería estadounidense ha alcanzado el límite de una norma que probablemente muy pocos aficionados a la Fórmula 1 conocen.

Y es que el artículo B1.7.1 del reglamento deportivo de la categoría reina establece lo siguiente: "Durante un campeonato, cada competidor podrá utilizar un máximo de cuatro (4) pilotos en las carreras".

Después de que Oliver Bearman, Esteban Ocon y Ryo Hirakawa ya hubieran disputado al menos una carrera con Haas este año, Cámara se convirtió en el cuarto piloto que se pone al volante de uno de los monoplazas del equipo en un gran premio de la temporada 2026.

Esto significa que, según el reglamento, Haas ya no tiene la posibilidad de incorporar a ningún otro piloto nuevo. Y esa situación podría provocar que, en las dos últimas carreras de la temporada, en Qatar y Abu Dhabi, la escudería se vea obligada a recurrir nuevamente a Hirakawa.

¿El motivo? En ambos fines de semana, la Fórmula 2 también compartirá escenario con la Fórmula 1. Y si Cámara decide dar prioridad a la lucha por el título de F2 en lugar de seguir compitiendo en la máxima categoría, Haas no tendría otra alternativa que volver a contar con el japonés.

El equipo ya ha descartado el regreso de Esteban Ocon al volante, por lo que, en ese escenario, tendría que recurrir nuevamente a Hirakawa. Por el momento, Haas únicamente había confirmado la participación de Câmara en su carrera de casa, en Brasil, dejando abierta la posibilidad de que disputara más grandes premios.

La situación podría complicarse todavía más para Haas si su piloto titular, Oliver Bearman, no pudiera participar en alguno de los próximos fines de semana. En ese caso, el reglamento obligaría teóricamente al equipo a competir con Câmara y Hirakawa, o a recuperar a Ocon, algo que, dadas las circunstancias, puede descartarse.

La FIA puede conceder una excepción para utilizar más pilotos

La última vez que un equipo de Fórmula 1 utilizó a más de cuatro pilotos en una misma temporada fue hace ya 25 años. En 2001, la desaparecida escudería Prost comenzó el campeonato con Jean Alesi y Gastón Mazzacane, pero a lo largo del año también alineó a Luciano Burti, Heinz-Harald Frentzen y Tomas Enge.

Aquello estaba permitido por el reglamento de la época, que establecía lo siguiente respecto al número máximo de pilotos: "Durante una temporada, cada equipo podrá realizar un cambio de piloto en su primer coche, mientras que en su segundo coche podrá utilizar a tres pilotos, que podrán ser sustituidos en cualquier momento".

Por tanto, Prost se mantuvo dentro de los límites permitidos. No fue hasta la temporada 2004 cuando se modificó la normativa y se introdujo la restricción actual de un máximo de cuatro pilotos por equipo, una regla que todas las escuderías han respetado durante más de dos décadas.

Sin embargo, la FIA se ha reservado una pequeña puerta abierta para permitir cambios adicionales de pilotos. En el mismo apartado del reglamento se incluye una aclaración: "Los cambios adicionales por motivos de fuerza mayor se estudiarán por separado".

Este supuesto podría aplicarse, por ejemplo, si varios pilotos no pudieran competir debido a lesiones o enfermedades. En una situación así, la FIA podría conceder una autorización excepcional para que el equipo afectado incorporase a más pilotos y pudiera seguir compitiendo con sus dos monoplazas.

La cuestión es qué considera exactamente la FIA como un caso de "fuerza mayor", algo que queda sujeto a interpretación.

De hecho, una limitación similar, que entonces permitía utilizar un máximo de cinco pilotos, ya existía en la década de 1990. Sin embargo, eso no impidió que equipos como Lotus, Larrousse y Simtek llegaran a alinear hasta seis pilotos diferentes cada uno durante la temporada 1994...

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