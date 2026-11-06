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Cámara, del "no me lo esperaba" al dilema entre seguir en F1 y luchar por la F2

El brasileño recibió "bastante tarde" la noticia de su debut con Haas en Interlagos. Su continuidad después de Brasil sigue abierta, con el título de Fórmula 2 todavía en juego.

Pol Hermoso

Editado: 6 nov 2026, 8:50

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Rafael Cámara, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Rafael Cámara tenía su llegada a la Fórmula 1 encarrilada para 2027. Lo que no entraba en sus planes era estrenarse este mismo fin de semana, en Brasil y delante de su gente. Haas F1 ha adelantado el calendario del brasileño tras su ruptura con Esteban Ocon, y él ha aterrizado en Interlagos con una oportunidad enorme entre las manos y una pregunta que, de momento, tendrá que esperar: ¿qué pasa después?

"Me sorprendió muchísimo. Desde luego, no era un lugar en el que esperara debutar en Fórmula 1", reconoció este jueves. "Estoy muy contento por la oportunidad y muy agradecido al equipo por confiar en mí esta semana. Solo intento disfrutar de la carrera de casa y pasármelo bien en pista".

La noticia le llegó "bastante tarde", aunque, según explicó, con margen suficiente para prepararse. El cambio de planes se produjo después de que Haas apartara a Ocon en México y confirmara posteriormente que el francés no volvería a competir con el equipo esta temporada. Cámara, anunciado el mes pasado como titular para 2027, fue el elegido para acompañar a Oliver Bearman en Sao Paulo. El comunicado concretó su presencia en Brasil, sin extenderla al resto del campeonato.

El salto tiene, además, un detalle que añade dificultad al estreno: todavía no ha pilotado en pista el coche de este año. Sí había realizado trabajo de simulador con Ferrari antes de viajar a Brasil, porque tenía prevista una participación en unos Libres 1. Una preparación que ahora tendrá que aprovechar para algo bastante más exigente que una sesión de entrenamientos.

"Nunca he pilotado aquí, pero con esa sesión de simulador creo que debería ir bien. Tenemos tres sesiones y podemos ir construyendo a partir de ellas", explicó.

¿Seguir en F1 o ir a por el título de F2?

Lo inmediato está claro. Lo siguiente, bastante menos. Cámara lidera el campeonato de Fórmula 2 y su llegada anticipada a Haas abre la posibilidad de que tenga que renunciar a pelear por ese título si continúa en la máxima categoría.

Preguntado directamente por lo decepcionante que sería perder esa oportunidad, el brasileño evitó adelantarse a una decisión que todavía no quiso concretar.

"Eso es algo que está por venir, que queda para el futuro. Habrá muchas cosas este fin de semana, así que estoy intentando centrarme en el trabajo de estos días. Son cosas de las que hablaremos más adelante y veremos qué ocurre".

Por ahora, por tanto, sus palabras no confirman que vaya a disputar las tres carreras posteriores a Brasil ni que vaya a regresar a la F2. Su prioridad es sacar adelante un debut que ya tiene suficientes ingredientes: un coche por descubrir, su afición en las gradas y poco tiempo para asimilarlo todo.

Tampoco quiere convertir esa mezcla en una obligación de impresionar desde la primera vuelta. Su objetivo, insistió, es aprender y avanzar, con Bearman como referencia al otro lado del garaje.

"Obviamente no será fácil, pero lo que siempre me ayuda es centrarme en mi trabajo y asegurarme de que estoy aprendiendo y progresando", resumió. "Lo que ocurre fuera no está realmente bajo mi control".

El futuro puede esperar unos días. Cámara ya tenía asegurada una puerta de entrada a la F1; ahora le toca cruzarla antes de lo previsto y en el escenario que más especial podía hacer su estreno.

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