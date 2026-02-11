Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Max Verstappen ha calificado como positivo el primer día oficial de test de pretemporada de la F1 2026 en Bahrein. El holandés logró el segundo mejor tiempo en Sakhir, por detrás del actual campeón del mundo Lando Norris, pero dejó claro al final que la atención de Red Bull estaba puesta en otra parte. Lo más importante era comprender el coche, los neumáticos y, sobre todo, la nueva unidad de potencia.

Verstappen llevó a cabo un programa muy completo el miércoles y estuvo todo subido al día en el coche. En la sesión matutina, dio 65 vueltas y registró un mejor tiempo de 1:35.433, lo que le situó en lo más alto de la tabla. Por la tarde dio otras 71 vueltas, con lo que recorrió un total de 736 kilómetros con el RB22. Su vuelta más rápida fue finalmente un 1:34.798, con lo que fue 0.129 segundos más lento que Norris.

"Ha sido un buen día para nosotros", afirmó Verstappen. "Hemos dado muchas vueltas y probado diferentes programas. Red Bull-Ford sigue siendo un proyecto completamente nuevo, sobre todo en comparación con los demás fabricantes, por lo que todavía queda mucho por aprender y descubrir de cara a la primera carrera".

Según Verstappen, el día se centró principalmente en repasar diferentes escenarios que pueden darse durante un fin de semana de carrera: "Hemos probado muchas cosas que pueden darse en un fin de semana de carrera. Para un fabricante de motores con mucha experiencia, estas cosas pueden ser obvias, pero cuando eres nuevo, tienes que probarlo todo".

El cuatro veces campeón del mundo destacó que los tiempos por vuelta no son importantes en esta fase: "Todo el mundo sale a pista con programas diferentes. Por eso no nos centramos en la tabla de tiempos, sino en comprender el coche y los neumáticos. Además, Bahrein es un circuito muy diferente al de Barcelona, por lo que es bueno poder hacer una comparación ahora".

El tono relajado de Verstappen llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta las palabras que se escucharon anteriormente en el paddock. El director de Mercedes, Toto Wolff, reconoció su admiración por Red Bull e incluso dijo que su combinación de coche y unidad de potencia es "la referencia".

"Si echamos la vista atrás al día de hoy, todo ha ido bien, no hemos tenido ningún problema", resumió Verstappen tras el primer día de los test. "Eso era lo más importante. Ahora puedo esperar al viernes y ver qué más podemos aprender".

El jueves, el nuevo compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, Isack Hadjar, pilotará el RB22.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images