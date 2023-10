Verstappen critica el uso del formato al sprint en el GP de Qatar

Max Verstappen tiene grandes posibilidades de coronarse campeón del mundo de Fórmula 1 por tercera vez este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, ya que incluso hasta si sale de Losail con un cero, su compañero Sergio Pérez aún necesitaría sumar 32 de los 34 puntos en juego si quiere aplazar la celebración del holandés hasta Austin.

Ante la pregunta de cómo afronta Verstappen el fin de semana ahora que tiene el título tan cerca, dijo: "¡Pues estoy temblando! No, en verdad para mí no cambia nada, en absoluto. Sólo quiero ganar cada fin de semana de carrera. Eso es lo más importante para mí y en eso me centro".

Mañana es la clasificación, sí, mañana viernes: A qué hora es la clasificación de F1 del viernes en Qatar (Losail)

El hecho de poder ganar un título el sábado tampoco preocupa demasiado a Verstappen: "A mí no me importa. Podríamos celebrarlo durante todo un fin de semana, así que no me quejo por ello. Por supuesto que queremos ganar otra carrera el domingo y no podemos volvernos muy locos, ¡pero encontraremos la manera de celebrarlo!".

Aunque ganar el título el sábado no es un problema para Verstappen, asegura que el formato al sprint de la F1 este fin de semana en Qatar es un auténtico sinsentido: "Aquí deberíamos ser rápidos. Este circuito se adapta a nuestro coche, aunque por supuesto sólo tenemos un entrenamiento y eso lo hace todo más difícil".

"Esa sesión será muy calurosa, así que no dirá nada sobre la clasificación. Será apostar e incluso si nuestro coche se siente perfecto en la primera sesión, que casi nunca es el caso, todavía podríamos estar en problemas por el hecho de que todo estará mucho más frío durante la clasificación y eso afecta a la pista, a los neumáticos, al equilibrio, a todo. Será azar y creo que es una pena".

En líneas más generales, Verstappen cree que el formato al sprint es molesto por dos razones diferentes. En primer lugar, el holandés disfruta mucho más de la clasificación cuando todos los equipos pueden llegar al límite de su potencial.

"Me encantaría tener tres sesiones de entrenamientos aquí, para que luego todos lleguen a la clasificación con más confianza. Pero sí, han decidido hacer un sprint. Así son las cosas".

"Sólo estoy dando mi opinión y nada más. Evidentemente, tampoco tienen interés en escuchar a los pilotos y, de todas formas, ni siquiera están todos de acuerdo. Los organizadores quieren dar más emoción al fin de semana y vender más entradas, pero yo lo veo puramente como piloto".

La segunda razón es que Verstappen cree que la carrera principal del domingo es más predecible por culpa de la carrera al sprint: "Me gusta mucho más el formato antiguo y sigo diciéndolo: si hacemos una carrera sprint, entonces ya sabes más o menos lo que va a pasar durante la carrera principal. Ya sabes qué coche va a ser rápido en la carrera y cuál no", dijo en Losail.

"Para mí, eso le quita un poco de brillo a la verdadera carrera del domingo, y eso era exactamente lo que solía esperar cuando lo veía, te despertabas el domingo y veías cómo se desarrollaba todo ese día. Ahora ya sabes que 'si no pasa nada loco, ese equipo va a volver a ganar mañana'", concluyó el piloto neerlandés de Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19