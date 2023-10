Alonso espera algo "similar" a Suzuka en el GP de Qatar de F1

Después de una serie de carreras complicadas para Aston Martin, la caravana de la Fórmula 1 llega al Gran Premio de Qatar, que se disputa por segunda vez en la historia de la categoría y que tiene grandes recuerdos para Alonso, ya que allí, en 2021, logró subir al podio cuando todavía era un piloto del equipo Alpine.

Sin embargo, las expectativas de Alonso para la edición de este 2023 parecen ser más bajas, ya que en la previa del evento aseguró que espera algo "similar" a lo sucedido en el último GP de Japón, donde tuvieron que luchar por las últimas posiciones de puntos y terminó en el octavo puesto.

¡Mañana es la clasificación del GP de Qatar!

"Creo que no habrá demasiada diferencia [respecto a Japón]. No creo que nadie traiga grandes mejoras para este fin de semana y las características del circuito son bastante similares a las de Suzuka. Así que supongo que no habrá demasiada diferencia", repitió.

En cuanto al circuito de Losail, el piloto asturiano se mostró positivo y aseguró que los actuales monoplazas de Fórmula 1 de efecto suelo exprimirán sus puntos fuertes este fin de semana.

"Sí, sin duda. Creo que la pista es bastante buena. Creo que potencia un poco las características de un Fórmula 1, su aerodinámica y el ritmo en las curvas de alta velocidad realmente. Te sube la adrenalina mientras conduces aquí".

"La nueva generación de coches ha ido bastante bien en las curvas de alta velocidad y les ha costado un poco en las curvas de baja velocidad, pero aquí todo se centra en la alta velocidad. Entonces creo que los coches irán bien".

"Creo que la incógnita es el nuevo asfalto, cómo de adherente es y cómo de polvoriento va a estar en el entrenamiento de la mañana", explicó el ovetense.

Fernando Alonso también habló sobre la lucha que Aston Martin tiene ahora con McLaren por la cuarta posición de la clasificación de constructores, después de que Lando Norris admitiese que cree realmente que pueden alcanzar y superar al equipo de Silverstone, que ahora mismo tiene ventaja de 49 puntos sobre los de Woking.

"Tienen una buena dinámica y han sido bastante rápidos, pero cada fin de semana vemos altibajos para todos. Ya fueron muy fuertes antes del parón de agosto en Austria y en Silverstone. En otros circuitos nosotros estuvimos en el podio y ellos sufrieron un poco, así que es bueno que tengan confianza, pero veamos si podemos ganarles en Abu Dhabi", concluyó el español.

