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Fórmula 1 GP de Qatar

Verstappen señala la debilidad de Red Bull en Qatar y resta importancia a Hadjar

Verstappen lamenta la falta de equilibrio de Red Bull en Qatar, señala su debilidad en curvas rápidas y admite que Mercedes está lejos de su alcance.

Juanjo Sáez

Editado: 28 nov 2026, 20:36

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen terminó frustrado tras una clasificación complicada en Qatar, en la que Red Bull volvió a evidenciar sus carencias en las curvas rápidas. El neerlandés aseguró que probaron diferentes ajustes sin encontrar una solución y señaló a Mercedes como referencia inalcanzable en un circuito que exige mucha carga aerodinámica.

"Simplemente estamos dando vueltas en círculos. Hemos probado muchas cosas en el coche, pero nada ha ayudado realmente. Mejoraba en algunas áreas, pero empeoraba en otras, así que estás persiguiendo lo mismo constantemente", explicó.

La situación, además, vuelve a poner de manifiesto una de las debilidades que Red Bull arrastra durante toda la temporada. El neerlandés considera que el equipo sigue sin tener suficiente rendimiento en las curvas de alta velocidad, especialmente en comparación con Mercedes.

"En circuitos con curvas rápidas, donde necesitas mucha carga aerodinámica, creo que todavía nos falta un poco, sobre todo respecto a Mercedes. Han sido increíblemente fuertes en esas zonas".

"Ha sido nuestra debilidad toda la temporada. Hemos tenido muchas mejoras, pero creo que la mayoría han funcionado mejor en curvas lentas y medias. En las rápidas nos falta mucho. Pero ha sido así todo el año, por lo que tampoco es una sorpresa", reconoció.

Verstappen admitió que este tipo de fines de semana también pueden servir para identificar con mayor claridad los puntos débiles del equipo de cara al futuro.

"Es bueno tener también fines de semana en los que no todo es perfecto. Quizá no quiero llamarlo una revelación, pero es bueno que tengamos estos hechos delante de nosotros de cara al próximo año. Hemos tenido muchos fines de semana buenos, pero uno como este destaca dónde todavía tenemos que trabajar".

Así fue la clasificación:

La clasificación también dejó a Isack Hadjar por delante de Max Verstappen, algo poco habitual, aunque el neerlandés quiso restarle importancia al resultado de su actual compañero y atribuirlo a las dificultades que él mismo ha tenido durante el fin de semana de Losail.

"Por mi parte, este fin de semana simplemente no ha sido bueno. Cuando no tienes un buen equilibrio en el coche, te limita mucho, especialmente en mitad de la curva, donde está la mayor parte del tiempo de una vuelta. No hay mucho que puedas hacer. Son cosas que pasan a veces", explicó.

Pese a tener asegurado el segundo puesto del campeonato, Verstappen no tiene como prioridad una batalla interna con Hadjar en la carrera del domingo. Su objetivo sigue siendo intentar plantar cara a McLaren, aunque reconoce que los Mercedes están demasiado lejos para considerarlos un rival en Qatar.

"No estoy pensando realmente en luchar contra mi compañero. Estoy más pensando en luchar contra McLaren, porque ese es el objetivo como equipo", concluyó.

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