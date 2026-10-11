Verstappen: "No me importa ser 2º, 3º o 4º en el mundial, solo quiero divertirme"
Max Verstappen y Red Bull siguen demostrando que han dado un gran paso adelante, pero el holandés reconoce que ha llegado demasiado tarde.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Max Verstappen completó un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Singapur 2026 al ser el más rápido en la qualy sprint, ganar la carrera corta y convertir la pole position en su primera victoria en Marina Bay, confirmando el gran momento de forma de Red Bull.
Tras la carrera, el neerlandés explicó que el gran cambio no está únicamente en el rendimiento del RB22, sino en la confianza que ahora le transmite el coche.
"Son varios circuitos muy diferentes en los que nos ha ido bien hasta ahora. Eso, por supuesto, siempre es agradable de ver".
"Realmente creo, por supuesto, que nuestro coche ha dado un gran paso adelante. Pero, al final, simplemente se conduce mejor y es más predecible. Eso es lo que quería y necesitaba: dar ese último paso para luchar en cabeza".
El triunfo en Marina Bay refuerza el resurgir de Red Bull en la segunda mitad de año, aunque Verstappen dejó claro que su motivación no pasa por la clasificación del mundial, ya que su único objetivo, ganar, ya es inalcanzable, con un Andrea Kimi Antonelli rozando ya el título con las manos.
"Espero que podamos mantener ese impulso. En realidad no tenemos nada que ganar en el campeonato, ¿verdad? Creo que Kimi está a años luz por delante".
"A mí, personalmente, no me importa si quedo segundo, tercero o cuarto, eso no cambia nada. Pero solo quiero divertirme hasta el final, intentar conseguir el éxito de cada día".
Pese a dominar la carrera, Verstappen volvió a señalar uno de los problemas recurrentes de Red Bull esta temporada: las salidas. El piloto explicó que volvió a notar un comportamiento extraño en el sistema del motor incluso antes de apagar el embrague, algo que condicionó su arrancada.
"En la salida hubo algo que, una vez más, no salió bien, así que tengo que entender qué pasó con el motor incluso antes de soltar el embrague, porque creo que eso afectó a mi salida. Así que solo tengo que entender qué falló, porque, de nuevo, no fue nada del otro mundo. Se puede decir eso".
A los inconvenientes en la salida se sumaron los habituales problemas de comunicación por radio entre Verstappen y su ingeniero de pista, Gianpiero Lambiase, que volvieron a repetirse durante la carrera.
"Quizá GP se alegró de que no funcionara. Yo no podía decir nada realmente. En un momento dado intentó preguntarme algunas cosas en clave y creo que entendió bien lo que quería decir, ¿no? Pero nunca es agradable. Llevo toda la temporada teniendo problemas con la radio y este fin de semana ha sido especialmente mala", dijo.
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
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