Verstappen explica su polémica radio durante el GP de Bélgica de F1

Max Verstappen fue el más rápido en la clasificación del viernes, aunque no pudo salir desde la pole en el Gran Premio de Bélgica debido a una penalización por exceder el límite de uso de cajas de cambio permitidas en una misma temporada, pero nada evitó que el piloto neerlandés cruzase la bandera a cuadros con una nueva victoria.

Si bien tardó 17 vueltas en adelantar a su compañero de equipo, Sergio Pérez, que era líder en ese momento, consiguió abrir una ventaja de 22 segundos en el momento de cruzar la línea de meta. Además, gracias a su superioridad, se permitió el lujo de hacerle un "vacile" a su ingeniero que obviamente no pasó desapercibido por la retransmisión.

Vuelve a verlo: Vídeo: el vacile de Verstappen por su superioridad en Bélgica

Nada más bajar de su RB19, Verstappen se mostró encantado con su décima victoria en 12 carreras: "El sexto puesto era una nueva posición, eso seguro. Pero sabía que teníamos un buen coche, así que sólo tenía que salir vivo de la primera curva. Ya había estado en esa situación antes, quería mantenerme alejado de los problemas y funcionó".

"Después hice los adelantamientos como tocaba, aunque al principio me quedé un poco atascado detrás de un tren de DRS, una vez que se deshizo pude ir a mi ritmo y estoy disfrutando mucho", añadió el piloto de Red Bull.

Sobre su polémica radio con su ingeniero, dijo: "¡Es que iba más despacio! Obviamente, estás constantemente pendiente de los números, de cómo van los neumáticos, sobre todo porque esta pista se los come mucho, no quería hacer nada innecesario, así que fui más despacio al final".

Cuando se le preguntó si sus mensajes eran en tono irónico, añadió que "probablemente al 50%".

"Sé que al equipo no le gusta hacer otra parada, pero me gusta decirlo, por lo que podrían ponerse un poco nerviosos. Y luego me gusta la respuesta de 'oh no, no vamos a hacer eso hoy'. Está bien. Nos conocemos muy bien y tenemos una muy buena relación".

Pese a que su carrera fue un paseo a partir de la vuelta 17, Verstappen tuvo un momento crítico en Eau Rouge cuando llegó una pequeña llovizna y casi pierde el control de su monoplaza, lo que obviamente puso tenso al neerlandés y seguramente lo único que alteró sus nervios de acero.

"Es la peor curva para tener un susto así. Las dos o tres vueltas en las que llovió fueron bastante complicadas porque podíamos ver que llovía pero no con qué intensidad, ¡así que estaba un poco asustado! Por suerte no pasó nada, pero no podría haber ocurrido en un sitio peor", concluyó un piloto holandés que se va al parón de verano con 125 puntos de ventaja sobre su compañero, el mexicano Checo Pérez, que ocupa la segundo plaza en la clasificación de pilotos 2023 de F1.

Las mejores imágenes del GP de Bélgica 2023 de F1:

