En Ferrari no se conforman: "Buscamos ser los mejores el domingo, no el viernes"

Primer y tercer puesto en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, y primero y segundo en la segunda. Ferrari ha comenzado el fin de semana de Budapest de la mejor manera posible: colocando sus dos coches en cabeza y con una ventaja considerable sobre sus principales rivales.

Por ello, en el garaje de Ferrari hay satisfacción, aunque también cautela. Los libres nunca han otorgado puntos para el mundial, por lo que los buenos resultados obtenidos hoy deben tomarse con cautela y solo como un impulso extra para lograr mejorar los SF-26 de cara a la clasificación de mañana.

Y esto no es algo que se pueda pasar por alto. El Hungaroring es un circuito en el que los adelantamientos no son nada fáciles. Por ello, conseguir un resultado óptimo en la clasificación tendrá una importancia casi capital para la carrera del domingo.

"Nos ha ido bien, pero no buscamos ser los mejores el viernes, sino los mejores el domingo", dijo Frederic Vasseur al término de la jornada.

"Hoy ha ido bien, el equilibrio de los coches era bueno, las actualizaciones funciona, pero la clasificación aún queda lejos. Eso significa que hay que seguir trabajando para mejorar la configuración del monoplaza con ajustes precisos, sacar rendimiento en todos los aspectos y hacer un mejor trabajo mañana. Pero, por ahora, todo va bien", añadió.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Hungría supone para Ferrari una excelente oportunidad para prolongar su racha positiva en cuanto a rendimiento y resultados, así como también para aumentar su palmarés de victorias. Por eso Vasseur considera que esta prueba es tan importante como las demás, pero con un valor especial, ya que podría suponer un impulso extra de cara al resto de la temporada tras el parón de verano de la Fórmula 1.

"Sin duda, la carrera previa al parón es importante, porque es la que luego permanece en la memoria durante las tres o cuatro semanas (de parón). Pero, por otro lado, no se ganan más puntos en Budapest que en Silverstone o en Spa. Nosotros intentamos dar la misma importancia a todas las carreras, así que es importante".

Para concluir, Vasseur no quiso entrar en detalles sobre el problema que detuvo a Charles Leclerc a pocos minutos del final de la primera sesión de entrenamientos libres, pero sí quiso tranquilizar a los seguidores del Cavallino Rampante.

"¿El problema de Leclerc? No fue nada del otro mundo", concluyó el director de Ferrari.

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