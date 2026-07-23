Sainz se sincera sobre la crisis de Williams, pero confía: "Veo la apuesta del equipo"

En la previa del Gran Premio de Hungría, Carlos Sainz tuvo que responder con sinceridad a una serie de preguntas sobre la complicada primera mitad de temporada para el equipo Williams, la cual no ha cumplido con sus expectativas personales.

Hablando con la prensa en Hungaroring, el piloto madrileño reconoció que después de la grata sorpresa de 2025, lo que menos esperaba era el paso atrás de 2026.

"Creo que he sido muy abierto y muy claro sobre el hecho de que, creo que en 2025 cumplimos y, de hecho, los resultados fueron mejores de lo que esperaba cuando firmé mi contrato con Williams en 2024".

"Así que, obviamente, de cara a 2026, esperaba, con más tiempo para desarrollar el coche y un nuevo conjunto de reglamentos, que pudiéramos quedarnos donde estábamos o dar un pequeño paso adelante. Pero el tiempo me ha demostrado que no ha sido, de hecho, ha sido al revés".

Carlos Sainz no tiene ningún problema en hablar abiertamente sobre todo lo que ha salido mal, ya que considera que es importante para darle la vuelta a la situación.

"Como equipo, estamos más lejos de la cima de lo que pensábamos a finales de 2025. Así que ha sido sin duda un año de formación de carácter para todo el equipo. Es un poco revelador en cuanto a cuánto trabajo queda por hacer, si es que siquiera queremos plantearnos luchar con un equipo de élite en el futuro. Así que sí, muchas cosas aprendimos, muchas cosas que hemos comprendido".

"Y, desafortunadamente, un mal año hasta ahora. Así que necesitamos entender por qué, qué pasó. Creo que ya tenemos una comprensión bastante clara para darle la vuelta. Obviamente es la F1, requiere mucho tiempo y esfuerzo. Hace falta dinero y mucho análisis. Y justo ahí es donde estamos ahora mismo", añadió.

A nivel personal, Sainz todavía no ha desvelado su futuro, pero asegura que sigue confiando en el proyecto de Williams, ya que pese a que el 2026 hasta ahora ha sido decepcionante, puede ver todo lo que se está haciendo para cambiar la situación y en consecuencia regresar al camino correcto.

"Tenía en mente un plazo que estaba dispuesto a aceptar para ayudar a este equipo a volver a la senda de la victoria. Y está claro que ese plazo, por desgracia para todos nosotros, va a ser más largo de lo que esperábamos".

"Dicho esto, veo la apuesta del equipo por el futuro. Sigo viendo que la visión del equipo es bastante clara. Veo todo lo que se está haciendo entre bastidores, dejando de lado el rendimiento actual del coche. Y esto sigue dándome confianza y motivación para creer que vamos en la dirección correcta".

"Tengo que reajustar mi forma de pensar para imaginarme cómo estaré dentro de tres o cuatro años y tomar una decisión. Pero sigo confiando en el camino y en el proyecto", concluyó el piloto español de Williams en la Fórmula 1.

Junto a Alonso, Sainz ha hablado de su futuro: Fórmula 1 Alonso sorprende en Hungría sobre su futuro: "Yo tengo contrato, no me muevo"

Carlos Sainz, Williams Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images