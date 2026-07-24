Sainz se resigna en Hungría: "Este circuito muestra todas nuestras debilidades"

Carlos Sainz no escondió su preocupación después de un viernes muy complicado en el Gran Premio de Hungría 2026. El madrileño terminó la primera sesión de entrenamientos libres en la última posición (22º) y solo pudo ser 17º en la segunda, un resultado que reflejó lo que el equipo esperaba encontrarse en un circuito que expone las carencias del FW48.

Lejos de buscar excusas, el español reconoció que Hungaroring es uno de los escenarios más desfavorables para Williams y que las sensaciones del viernes confirmaron los temores previos al fin de semana.

"Hemos tenido un viernes muy complicado aquí en Hungría, tal y como esperábamos. Probablemente este circuito está poniendo de manifiesto todas nuestras principales debilidades, por lo que nos está costando encontrar el equilibrio adecuado en el coche, así como también el compromiso adecuado con la configuración", explicó.

Sainz ya había advertido en la previa que el GP de Hungría podía convertirse en uno de los fines de semana más difíciles de la temporada para la escudería de Grove y los primeros entrenamientos no hicieron más que reforzar esa impresión.

Sin ritmo para acercarse a la zona media, el español asumió que el objetivo pasa ahora por aprovechar el resto del fin de semana para aprender.

"Nos preparamos para un fin de semana un poco complicado antes de las vacaciones de verano", reconoció con sinceridad. "Aprovecharemos el fin de semana para explorar diferentes opciones de puesta a punto, diferentes aspectos del coche, para ver si podemos mejorar en este tipo de circuitos en los que sabemos que nos falta mucho".

"Así que sí, lo tomaremos un poco como una prueba e intentaremos marcar algunas buenas vueltas el resto del fin de semana", añadió el piloto madrileño de Fórmula 1.

Con el panorama complicado, Sainz cerró sus declaraciones sin hacer promesas, aunque confiando en que todavía haya margen para dar un pequeño paso adelante antes de la clasificación: "Vamos a ver qué podemos de cara a hacer".

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Carlos Sainz, Williams Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images