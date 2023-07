Sainz culpa al coche de seguridad: "Ha condicionado mi carrera"

Carlos Sainz y Ferrari llegaron a Gran Bretaña con el objetivo de confirmar las buenas sensaciones de mejoría en las últimas semanas, pero lamentablemente el resultado no acompañó finalmente. Si bien no estuvieron demasiado lejos en cuanto a ritmo, McLaren y Williams se autoinvitaron a una fiesta en la que nadie les esperaba y eso perjudicó al equipo de Maranello.

El piloto español salió quinto y perdió una posición con George Russell en los primeros metros, antes de perder otra con el coche de seguridad una vez superado el ecuador de la carrera y eso le hizo caer al séptimo puesto. Aunque el golpe más duro llegaría tras la reanudación de la misma, cuando en un solo sector perdió tres batallas con Sergio Pérez, Alexander Albon y Charles Leclerc, que le hicieron acabar 10º.

Nada más bajarse de su monoplaza, el piloto español habló ante los medios de comunicación y admitió que se vieron sorprendidos por el ritmo de los Mercedes y los McLaren. Además, también apuntó al Safety Car como el causante de su caída hacia el final de la carrera.

"Ha pasado un poco de todo, al principio de carrera yo creo que no ha ido mal, pero obviamente hemos visto rápidamente que los Mercedes y los McLaren eran más rápidos que nosotros, pero he podido alargar el stint de los medios y luego iba muy rápido con los duros hasta que ha aparecido el coche de seguridad que ha condicionado mi carrera".

"He tenido que hacer la resalida con los duros, contra coches que llevaban medios o blandos. Me he defendido como he podido, pero al final no ha podido ser", explicó.

Ante la pregunta de DAZNF1 sobre si una segunda parada como hizo su compañero Charles Leclerc en el momento del coche de seguridad hubiese cambiado su resultado, Sainz lo dudó: "Si hubiese entrado a poner blandos hubiese salido décimo y hubiese tenido que adelantar a esos mismos coches con el mismo neumático, por lo que hubiese sido muy complicado".

Después de un fin de semana en Silverstone en el que la carrera se le atragantó a Ferrari, el español volvió a apuntar al ritmo de carrera como el principal objetivo a mejorar en las próximas semanas para un SF-23 que todavía no encuentra su sitio en el orden jerárquico de la parrilla.

"El ritmo de carrera todavía hay que mejorarlo, sobre todo con viento, porque hoy había dos o tres curvas que con el viento sufríamos mucho, pero bueno, sabemos que ese es nuestro punto débil y tenemos que mejorarlo", concluyó un Carlos Sainz que está en la quinta posición del campeonato de pilotos después de diez carreras disputadas.

