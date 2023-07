Hamilton dice que McLaren tenía un "cohete" imparable en Silverstone

El siete veces campeón del mundo se benefició de la salida del coche de seguridad para colocarse en posiciones de podio al fina, de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1, por detrás del McLaren de Lando Norris. En la reanudación trató de superar a su compatriota con unos neumáticos blandos que parecían ser mejores que los duros del de Woking, pero no pudo con él.

Aunque consiguió pasarle en un momento dado en la bajada hacia Copse, la velocidad en línea recta del monoplaza de Woking le permitió conservar la segunda plaza, y a partir de ahí, Lewis Hamilton se resignó a mantenerse tras él. Tras cruzar la línea de meta tercero, el británico quedó impresionado por la capacidad del MCL60: "Ese McLaren es un cohete especial, esa velocidad es una locura".

Después de la prueba, el de Mercedes dijo que no podía dejar de quitarse el sombrero ante el rendimiento de su antiguo equipo, mientras felicitaba a Lando Norris por el resultado: "Solo quiero dar la enhorabuena a Lando [Norris] y a Mclaren, era mi familia, fue donde empecé, así que verles ahí arriba tan fuertes [es bueno]. Era rápido en las curvas de alta velocidad, me quedé asombrado, no pude mantener el ritmo, pero tuvimos una buena batalla en la reanudación".

Lewis Hamilton dijo que su compatriota estaba demasiado adelantado en cada vuelta una vez que llegaba la sección de las enlazadas de Silverstone, lo que no le permitía acercarse más en otros puntos: "Una vez que pasa por la curva 15 [Stowe] se va, tuvimos un buen rendimiento a baja velocidad, pero no tuvimos la contundencia necesaria en las rectas. Sin embargo, estoy muy contento de saber que salir séptimo y llegar tercero es un muy buen trabajo".

Aunque un poco decepcionado por no ser segundo, el siete veces campeón del mundo aseguró que poder terminar cerca de McLaren y no demasiado lejos de Red Bull era alentador: "Creo que es positivo para nosotros como equipo saber que no estamos tan lejos, solo debemos seguir apretando y podremos alcanzar a los de delante".

