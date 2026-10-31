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Fórmula 1 GP de México

Russell, tras su clasificación en México: "Estoy feliz, pero aún tengo dificultades"

George Russell se quedó a solo 0.009s de la pole de Lewis Hamilton en el GP de México 2026 de la F1 tras una última vuelta que le deja "feliz" con algún matiz.

Juanjo Sáez

Editado: 31 oct 2026, 23:47

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George Russell, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell rozó la pole position del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1, pero tuvo que conformarse con la segunda posición a solo 0,009 segundos de Lewis Hamilton.

El británico reconoció que el resultado era motivo de satisfacción, sobre todo después de varios fines de semana complicados, aunque también dejó claro que todavía no está consiguiendo encontrar su mejor versión con la regularidad que le gustaría. Su última vuelta en la clasificación fue un paso adelante considerable, hasta el punto de llegar a recuperar medio segundo en el momento decisivo.

"Estoy feliz. Han sido algunas carreras complicadas para mí y, para ser sincero, todavía estoy teniendo dificultades para extraer el máximo de este coche", explicó Russell.

Y añadió: "Fue una semana muy difícil hasta esa única vuelta en la Q3, cuando encontré medio segundo y casi logré la pole. Siempre sé que el rendimiento está ahí, pero la frecuencia con la que consigo alcanzarlo aún es muy baja, esa es la frustración".

Resumen y resultados de la clasificación:

Russell también explicó qué factores pudieron contribuir a su espectacular vuelta final. Las condiciones de la pista cambiaron a medida que avanzaba la sesión, con una reducción de las temperaturas y un agarre especialmente bajo, unas circunstancias que terminaron jugando a favor de Mercedes.

"Creo que fue algo similar a lo que decía Charles [Leclerc]. El agarre era bajo, las temperaturas estaban cayendo y creo que eso acabó favoreciéndonos", dijo.

Russell señaló que el cielo parcialmente cubierto y la caída del sol también pudieron influir en las condiciones de la pista. Sin embargo, destacó la importancia de su vuelta de salida de boxes, que le permitió preparar los neumáticos y afrontar la vuelta definitiva con mayor confianza.

"Había algunas nubes cubriendo el cielo y el sol se estaba poniendo. Hice una vuelta de salida de boxes muy buena, y eso me dio un poco más de confianza en la adherencia de los neumáticos", concluyó el piloto británico de Mercedes, que mañana en el Autódromo Hermanos Rodríguez podría ver cómo su compañero Andrea Kimi Antonelli se proclama campeón del mundo de 2026, siendo el campeón más joven de la historia de la máxima categoría del automovilismo.

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