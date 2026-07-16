McLaren, sin mejoras en Spa; Piastri enfría las expectativas y pide más
Oscar Piastri confirma que McLaren no tendrá mejoras en Bélgica y admite que un solo paquete no bastará para alcanzar a Mercedes y Ferrari.
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
El equipo campeón del mundo actualmente, McLaren, se encuentra en la tercera posición de la clasificación de constructores tras nueve carreras disputadas en 2026, aunque a una diferencia ya considerable respecto a Ferrari y sobre todo Mercedes.
Sin embargo, el equipo no cuenta con mejoras para el MCL40 de cara al Gran Premio de Bélgica de este fin de semana, tal y como reconoció Oscar Piastri.
"Creo que este fin de semana realmente no tenemos nada, por lo que sé. Espero que en unas cuantas carreras después de este fin de semana tengamos algunas mejoras, sí. Y creo que ya hemos demostrado antes lo que podemos hacer el desarrollo".
En general, el piloto australiano cree que McLaren tiene que mejorar en cuanto al desarrollo se refiere, ya que tras varios años destacando en ese aspecto, en esta temporada parece que sus rivales directos lo están haciendo mejor.
"Creo que este año, los equipos que nos rodean han dado claramente un paso adelante en el ritmo de desarrollo. Ferrari trae muchas piezas nuevas, Red Bull también. Creo que Mercedes está en una posición mejor, ya que ha tenido ventaja desde el principio y evidentemente no tienen que precipitarse ni recuperar esa ventaja".
"Pero nosotros hemos tenido algunos retos a lo largo del año para llevar esas mejoras a la pista, asegurarnos de que funcionan y encontrar la dirección correcta".
"El año pasado vimos lo rápido que pueden cambiar las cosas, tanto durante la temporada como de un año a otro. Así que espero que podamos repetirlo", añadió.
Hablando sobre las expectativas para Spa-Francorchamps, Piastri confía en tener un monoplaza más competitivo que en Silverstone, aunque cree que seguirán lejos de luchar por el podio con los Mercedes y Ferrari.
"Espero que seamos más competitivos que Silverstone. No fue un fin de semana fácil para nosotros, pero habrá que esperar y ver. No espero que estemos compitiendo con Mercedes o Ferrari, pero espero que podamos estar más cerca".
Cuando se le preguntó si esperan alcanzar el nivel de Mercedes y Ferrari con su próximo gran paquete de actualizaciones, el australiano se mostró negativo.
"Vamos a necesitar más que solo el siguiente paquete de mejoras para llegar a su nivel, porque los demás seguirán mejorando. Espero que las próximas actualizaciones reduzcan la diferencia, pero no nos pondrán al nivel ni por delante", concluyó.
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Erik Junius
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