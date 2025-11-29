Piastri: "La salida es probablemente lo que más necesito hacer bien mañana"

Oscar Piastri sigue de dulce en el Gran Premio de Qatar 2025 de la F1 después de su primera posición en la clasificación shootout del viernes y su victoria en la carrera al sprint, ya que ha conseguido la pole position y ahora sueña con lograr una victoria que le permita llegar a Abu Dhabi con opciones de conquistar su primer título mundial.

Nada más terminar la clasificación, el australiano reconoció que estaba muy satisfecho con su vuelta y admitió haberlo disfrutado, pero para ello fue muy importante el comportamiento del McLaren, que mucho tiempo después volvió a ser bueno desde el inicio en su lado del garaje.

"Creo que conducir un coche de F1 en este circuito en esas condiciones es probablemente lo más guay del mundo. Sabes, que esas tres curvas a derechas no sean curvas según tu pie derecho, es bastante impresionante y, obviamente, el nivel de agarre es increíblemente alto. Es muy divertido".

"Pero sí, esta semana todo ha salido bien y el coche ha estado en una buena ventana. Siento que he podido adaptarme bastante rápido y los resultados han llegado", explicó.

Sin embargo, aunque todo está yendo bien, Piastri no se fía y sabe que tendrá que haber un gran trabajo para completar un fin de semana perfecto en el Circuito Internacional de Losail.

"El siguiente objetivo es intentar hacer una buena salida, entonces, sí, eso debería facilitarme un poco la vida si consigo hacerlo bien ahí. Así que no, hasta ahora todo bien. Pero sí, obviamente queda mucho camino, un par de paradas en boxes mañana también... todavía pueden pasar muchas cosas".

Analizando lo que podría suceder en la salida, el australiano cree que la clave será hacer una buena salida y poder rodar en aire limpio, pero es consciente de que no será una tarea sencilla.

"Creo que la salida como he dicho es probablemente lo que más necesito hacer bien mañana. Lo que vimos hoy con aire limpio es una gran ventaja y con la duración de los stints, creo que va a ser una carrera bastante rápida", concluyó un Piastri que a falta de dos carreras para el final de la temporada está 22 puntos por detrás de su compañero y líder del mundial, Lando Norris.

