Declaraciones
Fórmula 1 GP de Qatar

Norris lamenta el "frustrante" subviraje que le alejó de la pole en Qatar

Norris se sintió "mucho mejor" con el McLaren en la clasificación del GP de Qatar 2025 de la F1, pero no pudo lograr la pole y todavía queda lo más difícil.

Laurens Stade
Laurens Stade
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Tras la primera vuelta de la Q3 en el Circuito Internacional de Losail, Lando Norris tenía la pole con un tiempo de 1.19.495, pero en la curva 2 de su segunda vuelta tuvo mucho subviraje y tuvo que levantar, lo que abrió las puertas de la pole a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, que fue más rápido y no desaprovechó la oportunidad, con Max Verstappen finalmente clasificando tercero.

Que no pudiese hacer un nuevo intento tras abortar esa vuelta tenía una sencilla razón, según Norris: "No tenía combustible, así que no podía hacerlo".

Luego no quiso hablar sobre lo que, en su caso, podría haber conseguido, ya que ya era "demasiado tarde ahora", a lo que añadió: "Oscar lo ha hecho muy bien hoy y todo el fin de semana. Yo está claro que me sentí un poco más cómodo en el coche hoy, lo que me permitió empujar un poco más como quería, de hecho creo que he hecho una buena primera vuelta, creo que en muchos sitios podría haber ido más rápido, pero no creo que la curva 2 fuera necesariamente uno de ellos, aunque por alguna razón de repente tuve subviraje y eso fue todo. Así que sí, frustrante, porque creo que podría haberlo hecho bastante mejor y mejorar mi vuelta considerablemente, pero no lo hice".

El británico subrayó que se sintió "mucho" mejor en el MCL39 que el viernes, cuando no pudo pasar del tercer puesto  en la clasificación sprint, aunque asegura que eso "no me hizo rendir mucho mejor".

"Está claro que el coche es mucho mejor. Noté que hoy podría haber optado al menos a la pole position. Y ayer acabé con muchos daños en el coche al final de la Q3, así que [no tener daños hoy] también ayudó".

Resumen y resultados de la clasificación:

Norris tiene en Qatar su primera oportunidad real para ganar el título de Fórmula 1. Si gana la carrera, lo habrá conseguido, pero si Piastri y Verstappen terminan por delante de él, la lucha continuará hasta el Gran Premio de Abu Dabi.

"El camino hasta la primera curva es una buena oportunidad para que todos ganen -o pierdan- posiciones", dice Norris. "Después de eso, creo que será una carrera bastante aburrida y sencilla".

¿Cuál será su enfoque pensando en la lucha por el título? "Como siempre. Salgo segundo, así que de momento las posibilidades de ganar no son muy altas, pero sí... Me centraré en hacer una buena salida".

Apunta para mañana:

