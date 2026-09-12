Norris no se creía haber hecho la pole en Madring: "Estoy alucinado"
Lando Norris califica su vuelta de pole en Madring como "una de las mejores de mi carrera" tras imponerse a Kimi Antonelli en el GP de España 2026 de F1.
El actual campeón del mundo de F1, Lando Norris, afirmó que le sorprendió conseguir la pole en la primera clasificación de la historia en el nuevo circuito de Madring, tras hacer "una de las mejores vueltas de mi carrera" y superar a Andrea Kimi Antonelli.
Al término de una emocionante sesión de clasificación, Antonelli salió el primero para la última tanda de vueltas rápidas en el veloz circuito de Madring y parecía destinado a hacerse con su séptima pole de la temporada al marcar el mejor tiempo.
Mientras otros rivales no lograban seguir el ritmo del italiano, el piloto británico de McLaren superó al joven de Mercedes por tan solo 0,01 s para marcar una vuelta de 1:31,824 que le valió la primera pole en Madring.
"Estoy alucinado. Me sorprende un poco estar aquí ahora", declaró un Norris eufórico tras conseguir su tercera pole del curso, y la tercera en cuatro grandes premios.
"Dios mío, probablemente haya sido una de las mejores vueltas que he dado en toda mi carrera. Estoy muy, muy contento, muy orgulloso y muy feliz por todo el equipo. Ha sido una de esas vueltas en las que todo ha salido a la perfección".
"Tenía una idea clara de lo que quería hacer, pero la cuestión era si mi mente me dejaría hacerlo en la última vuelta, y todo salió prácticamente a la perfección. Simplemente estoy muy contento. Es una de esas vueltas en las que miras el tiempo al final y piensas: 'Joder, eso ha estado muy bien'", añadió.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images
El circuito de Madring, de 5,4 km, ponía nerviosos a los pilotos debido a su combinación, similar a la de Yeda, de curvas de alta velocidad y muros muy cercanos, lo que no dejaba margen alguno para el error.
Eso también lo convertía en uno de los circuitos más divertidos del calendario para dar una vuelta de clasificación al límite del piloto y del coche.
"La adrenalina estaba por las nubes en la última vuelta", dijo Norris. "Es una de esas en las que simplemente tienes que relajarte y dejar que todo fluya. Es fácil ponerse tenso aquí, y hay muchos muros que se te echan encima muy rápido. Simplemente respiré hondo y todo salió bien, así que fue prácticamente perfecto".
"En la última curva, pensé que me iba a estrellar contra el muro y que los chicos iban a tener que reparar el coche esta noche", concluyó el actual campeón de la Fórmula 1.
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