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A qué hora es la carrera de F1 del GP de Sao Paulo en Brasil y cómo ver

Mira y apunta a qué hora empezará la carrera del GP de Sao Paulo 2026 de la F1 en Interlagos, Brasil, así como la forma de verla en TV u online.

Editado: 7 nov 2026, 20:29

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Alexander Albon, Williams, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

¡Llega una de las carreras más especiales del año! Este domingo 8 de noviembre de 2026 se disputará la carrera del Gran Premio de Sao Paulo, en Interlagos, uno de los circuitos más históricos de la historia de la Fórmula 1. Mira a qué hora se apagará el semáforo, cómo verlo por TV u online y mucho más.

A qué hora es la carrera del GP de Brasil de F1 2026 en España

A qué hora fue la carrera de F1 en Brasil en España: domingo 8 de noviembre, a las 18:00h .

domingo 8 de noviembre, a las . A qué hora empieza fue la carrera del GP de Brasil en hora local: domingo 1 de noviembre, a las 14:00h.

La carrera del Gran Premio de Sao Paulo se disputará a una mejor hora en comparación con las últimas citas del calendario. Según el horario local, los semáforos de la recta de meta se apagarán a las 14:00h. Por lo que teniendo en cuenta las cuatro horas de diferencia entre Brasil y España, el GP empezará a las 18:00h peninsulares.

Horarios de la carrera de F1 en Brasil para España y Latam

País o zona Hora de la carrera de BRASIL España peninsular 18:00h Islas Canarias 17:00h México (Ciudad de México) 11:00h Argentina 14:00h Uruguay 14:00h Chile (Santiago) 14:00h Venezuela 13:00h Bolivia 13:00h Colombia 12:00h Perú 12:00h Ecuador (Quito) 12:00h

Para toda Latinoamérica los horarios también serán bastante cómodos, ya que no tendrán que madrugar ni tampoco trasnochar para ver el GP de Sao Paulo 2026.

En México, la carrera arrancará a las 11:00h de la mañana, mientras que en Colombia lo hará a las 12:00h, en Bolivia a las 13:00h y en Argentina a las 14:00h de la tarde.

Cómo se puede ver la carrera del GP de Brasil de F1 2026 por televisión y online

Para ver la carrera de Fórmula 1 de este domingo en Brasil de forma legal en España, con Fernando Alonso y Carlos Sainz como alicientes, solo hay una opción: sintonizar DAZN F1, que se puede contratar a través de su propio plataforma de streaming, que puede verse en cualquier TV o dispositivo electrónico con acceso a internet.

En los países de Latam, la mayoría dependen de ESPN vía Disney+, aunque hay dos grandes excepciones: en Argentina, donde desearán ver a Franco Colapinto, también estará la opción de FOX Sports, mientras que en México, donde Sergio Pérez será el gran reclamo, los derechos televisivos son de Izzi y Sky Sports.

También debemos recordarte que, en caso de no poder ver la carrera, en Motorsport.com te contaremos todo lo que ocurra antes, durante y tras el GP de Brasil, con un directo, noticias, crónicas, declaraciones, fotos, vídeos y más.

País o países Dónde ver la carrera de F1 de brasil España DAZN F1 México Izzi y Sky Sports Argentina FOX Sports Argentina y ESPN vía Disney+ Colombia, Perú, Ecuador y Panamá ESPN vía Disney+ Venezuela y Bolivia ESPN vía Disney+ Chile, Uruguay y Paraguay ESPN vía Disney+ Centroamérica ESPN vía Disney+

¿A cuántas vueltas es la carrera de F1 en Brasil 2026?

En un circuito en el que prácticamente no hay zonas planas, todo son subidas y bajadas a lo largo de sus 15 curvas, 10 a derechas y 5 a izquierdas, los pilotos tendrán que emplearse a fondo este domingo en el GP de Sao Paulo.

La carrera de este 8 de noviembre de 2026 se disputará a 71 vueltas, en una pista que cuenta con 4,309 kilómetros, que hacen una distancia total de 305,939 km.

Circuito: Autódromo Jose Carlos Pace

Autódromo Jose Carlos Pace Ubicación: Sao Paulo, Brasil

Sao Paulo, Brasil Longitud: 4,309 kilómetros

4,309 kilómetros Vueltas de carrera: 71

71 Distancia total: 305,939 kilómetros

305,939 kilómetros Curvas: 15 curvas, 10 a derechas y 5 a izquierdas

15 curvas, 10 a derechas y 5 a izquierdas Primera carrera del Mundial de F1: 1973

Los pilotos con más victorias y podios en el GP de Brasil de F1

*Estas estadísticas solo tienen en cuenta los 42 grandes premios de Brasil o Sao Paulo que se han disputado en el Autódromo Jose Carlos Pace de Interlagos

Más victorias en Interalgos:

Piloto Victorias Michael Schumacher 4

Sebastian Vettel

3 Lewis Hamilton 3 Max Verstappen 3 Emerson Fittipaldi 2 Ayrton Senna 2 Mika Hakkinen 2 Juan Pablo Montoya 2 Felipe Massa 2 Mark Webber 2 Nico Rosberg 2

Más podios en Interalgos:

Piloto Victorias Michael Schumacher 10

Fernando Alonso

9 Kimi Raikkonen 7 Lewis Hamilton 7 Max Verstappen 7 Felipe Massa 5 Sebastian Vettel 5 Gerhard Berger 4 David Couthard 4 Mark Webber 4

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