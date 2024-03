Verstappen y por qué se perdió parte de la FP2 en Australia

El inicio del fin de semana del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 fue un poco caótico, con algún que otro accidente fuerte y muchas salidas de pista de varios monoplazas, como el de Max Verstappen, quien se vio obligado a perder bastantes minutos de una valiosa FP2. El neerlandés tardó en volver a rodar más de veinte minutos, con lo que fue de los últimos en montar la goma blanda, una con la que ni pudo toser a Charles Leclerc, quien le metió una diferencia de algo más de tres décimas.

Sin embargo, el vigente campeón del mundo no se mostró demasiado preocupado por lo sucedido, y espera con ganas el momento de la clasificación en el rapidísimo circuito de Albert Park. Antes de volver al trabajo con sus ingenieros una vez que se bajó del RB20, el holandés dio sus sensaciones, y explicó parte de los problemas que retrasaron su programa en el trazado semiurbano.

"Por desgracia [todo fue] un poco desordenado por lo que pasó en la FP1. Me fui largo, dañé el suelo y también el chasis, así que tardaron un poco más en arreglarlo, por lo que he perdido unos veinte minutos [de la FP2], Pero creo que lo que hemos hecho como equipo ha sido muy rápido", aseguró Max Verstappen. "Así que, más o menos he completado el programa".

"En tanda larga me hubiera gustado dar unas vueltas más, pero perdimos veinte minutos, así fue", continuó el tres veces campeón del mundo, quien tampoco estuvo demasiado preocupado por el ritmo que mostraron los del Cavallino Rampante en su intento de simulación de clasificación con un 1:17.277. "Creo que todo ha ido bien".

"Pienso que Ferrari es rápido, pero, por nuestra parte, creo que también hay algunas cosas más que podemos afinar, así que [no es] nada loco, nada preocupante", aseguró el neerlandés tras la disputa del primer día del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1. "Creo que sí, solo necesitamos afinar un poco el coche".

