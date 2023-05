Leclerc, descontento con un Ferrari cada vez más problemático

Pese a que su carrera estuvo llena de altibajos, Charles Leclerc cruzó la bandera a cuadros en la misma posición en la que empezó; séptimo. Después de dos accidentes en la curva 7, uno durante los entrenamientos libres 2 del viernes y otro en la clasificación del sábado, el fin de semana del monegasco no mejoró demasiado en la carrera del Gran Premio de Miami 2023.

El piloto de Ferrari pasó gran parte de la carrera luchando con Kevin Magnussen en la parte trasera de la zona de puntos, y aunque finalmente consiguió superar al danés de Haas, se vio impotente cuando tuvo que pelear con los Mercedes, incluido el de Lewis Hamilton, que salía 13º.

En declaraciones de Leclerc tras la quinta carrera del curso, se mostró muy descontento, sobre todo en lo que tiene que ver con las características de su SF-23, incluyendo problemas que no habían surgido hasta ahora.

"De verdad, tenemos que encontrar algo, porque en el primer stint con los medios, no tenía nada de agarre, pero nada de nada. Hemos desaprovechado por completo la buena oportunidad que nos daba usar los medios al principio de la carrera", se lamentaba el piloto monegasco.

"Después, con neumáticos duros, todo ha ido un poco mejor. Pero aún estamos lejos de los pilotos con los que queremos luchar. Realmente tenemos que trabajar muy duro. Tenemos un coche que es muy inconsistente en carrera, es muy difícil ir al límite con él".

"Además, no creo que sea culpa del monoplaza, pero hay algo que realmente tenemos que mirar, tocaba mucho el suelo en las curvas rápidas, pero mucho, ese problema no estaba ayer y tampoco había pasado hasta ahora. Tenemos que mirarlo porque no es muy normal".

Queda por ver qué impacto ha tenido la actualización que Ferrari introdujo para intentar mejorar la manejabilidad del coche, sobre todo con el nuevo suelo. Jock Clear era muy optimista al respecto antes de la carrera, pero quizá el rendimiento mostrado ponga en entredicho las nuevas piezas.

"Veremos hasta qué punto los desarrollos van en la dirección correcta y si de verdad hacen lo que esperábamos. Pero está claro que no estamos al nivel que queríamos. En las rectas estamos sufriendo mucho en este momento, especialmente cuando los demás tienen el DRS abierto", concluyó un Leclerc que ocupa la séptima posición en la clasificación de pilotos después de haber conseguido acabar subcampeón en la temporada 2022 de la Fórmula 1.

