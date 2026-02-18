Vasseur enfría el optimismo pese al buen día de Ferrari

Frederic Vasseur no quiere fuegos artificiales en febrero. Aunque Ferrari volvió a dejar buenas sensaciones en el primer día de la segunda semana de test en Bahrein, el jefe del equipo italiano rebajó cualquier euforia y lanzó un mensaje claro: concentración máxima y decisiones rápidas ante un reglamento que aún nadie termina de comprender.

La Scuderia firmó otra jornada sólida en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir. Charles Leclerc, por la mañana, marcó el mejor crono provisional antes de acabar con el tercer tiempo del día, muy cerca del McLaren y del Mercedes de George Russell. Además, completó 70 vueltas, confirmando que el SF-25 sigue mostrando una fiabilidad notable en esta pretemporada.

Por la tarde, Lewis Hamilton no pudo mantener el mismo ritmo de rodaje. El británico se quedó en 40 vueltas tras pasar un tiempo considerable en el garaje por un pequeño problema que el equipo no detalló. No fue una jornada perfecta en términos de kilometraje —algo poco habitual en una Ferrari que está destacando precisamente por acumular vueltas con facilidad—, pero el balance general fue positivo.

Aun así, Vasseur no quiere hablar de satisfacción. "¿Satisfecho? Sí y no. No hay que estar satisfechos, sino concentrados en nosotros mismos", explicó el francés. "Hemos hecho hasta ahora siete días de test y han ido bastante bien, salvo un pequeño problema que tuvimos hoy. Estamos centrados en los procesos, en mejorar el coche para adaptarlo al nuevo reglamento y nos enfocamos en nosotros mismos también porque el reglamento es nuevo y es bastante difícil de asimilar. Pero hasta ahora, todo bien".

La clave, insiste, no está en la tabla de tiempos. Con cargas de combustible desconocidas y programas de trabajo diferentes, comparar rendimientos es casi un ejercicio de intuición. "Es difícil decirlo", respondió al ser preguntado por si las sensaciones son mejores que el año pasado.

"El año pasado lo teníamos todo bajo control también en lo que respecta a las prestaciones de los demás, las cargas de combustible. Ahora es todo muy difícil de entender y se vuelve aún más complicado saber si Mercedes tiene más rendimiento guardado. Pero eso también vale para los demás".

Harán falta varias carreras para tener una foto real del Mundial

La sensación en el paddock es compartida: el nuevo reglamento ha comprimido las diferencias y acelerado el ritmo de desarrollo. Vasseur cree que harán falta varias carreras para tener una foto real del campeonato… y quizá incluso más.

"Para entender el reglamento, sí. Para entender los verdaderos valores en pista, aún más, porque la tasa de desarrollo será altísima", advirtió. "Entre Barcelona y Bahrein 1 muchos trajeron diferentes actualizaciones, y lo mismo ocurrió entre Bahréin 1 y 2. Creo que después todos llevarán novedades a Melbourne. Todos los equipos traerán novedades con gran frecuencia".

Eso implica que el orden que veamos en Australia podría no parecerse en nada al que haya en Abu Dhabi.

"Pienso que la situación que encontremos al inicio del Mundial no será la misma que al final del campeonato. Y eso creo que es algo bueno para quienes siguen la F1. Yo, de todos modos, prefiero estar delante. En cualquier caso, debemos seguir empujando como lo estamos haciendo hoy. El camino es largo antes de llegar a Abu Dhabi".

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Vasseur, sobre las decisiones de la FIA

Además, el francés valoró positivamente la reciente Comisión de F1, consciente de que el calendario no da tregua. "Ha sido una buena reunión. Siempre es importante discutir todos juntos para buscar soluciones. Ahora vamos con prisa, porque la primera carrera es dentro de 10 días. Tendremos que enviar todo a Australia y los tiempos son realmente muy ajustados, también para tomar decisiones. No habrá mucho margen para cambiar cosas, pero es igual para todos. Tendremos que tomar una decisión y dar un paso adelante".

Por último, Vasseur también dejó su opinión sobre el formato Sprint, del que es partidario, aunque con matices. "El formato Sprint me gusta. Me gusta pensar que cada día haya al menos una sesión decisiva y dos carreras. Soy competitivo. Me gustan más las competiciones que los entrenamientos libres, pero creo que también tendremos que elegir los circuitos adecuados. Porque no creo que todos sean buenos para acoger este tipo de formato".