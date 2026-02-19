Ir al contenido principal

Noticias
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Caso motores: Mercedes F1 sale ganando, aunque el relato diga otra cosa

La propuesta de realizar la verificación de la relación de compresión a 130 grados a partir de agosto saldrá adelante, pero no será Mercedes la que tenga que modificar su motor.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes ha ganado la partida política en la Fórmula 1. El PUAC (acrónimo de Power Unit Advisory Committee) debería votar a comienzos de la próxima semana la propuesta para introducir a partir de agosto un test adicional para la verificación de la relación de compresión de 16:1 en caliente, es decir, a una temperatura de 130 grados.

Es previsible que la norma pueda aprobarse por unanimidad de los constructores. La FIA, por lo tanto, habría encontrado la manera de poner una lápida sobre un asunto que está… recalentando el paddock durante estos meses de invierno.

Alguien podría haber pensado que la Escudería de la Estrella tendría que rehacer el motor antes de agosto para ponerse al día, pero desde el 1 de marzo entrará en vigor la homologación de las unidades de potencia y ya no podrán modificarse sin el visto bueno de la FIA.

Por tanto, la lectura de la medida debe explicarse por su alcance real: no será necesario actualizar el seis cilindros Mercedes F1 M17 E Performance porque la unidad de Brixworth respeta el límite de relación de compresión a la temperatura "en caliente" de 130 grados.

Recordemos que la semana pasada se realizó una comprobación preventiva a 115 grados y los comisarios técnicos encabezados por Jo Bauer pudieron verificar en la sede de HPP la conformidad del motor térmico con la doble microcámara en cada cilindro. Solo a temperaturas (o mejor dicho, presiones en la cámara) más elevadas se obstruye el pequeño orificio que permite llenar la segunda cámara de 2 cc, y la unidad puede funcionar con una relación de compresión de 18:1.

Mercedes W17: il retrotreno cela la PU più contestata

Foto de: AG Photo

El análisis, por tanto, debe invertirse. Si Mercedes está en regla, serán los rivales quienes, si lo desean, podrán adaptarse. Los otros constructores tendrán la oportunidad de intervenir en sus culatas invocando el ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), el sistema de la FIA que permite a los fabricantes de motores intervenir en sus seis cilindros térmicos después del GP de Miami, cuando la Federación Internacional haga un balance de las potencias reales de los propulsores. Si existe una diferencia de rendimiento del 2%, podrá autorizarse un paquete de actualización que debería financiarse fuera del límite presupuestario.

Así pues, les toca a todos los demás meter mano a la cartera para intentar alinearse con los valores del motor Mercedes. La fecha de agosto para los controles, por tanto, no ha sido elegida al azar: en teoría debería permitir a los… perseguidores disponer del tiempo necesario para actualizar sus unidades de potencia.

Toto Wolff, team principal Mercedes, se la ride...

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hay un aspecto que no entra en el análisis, pero que será muy importante en la búsqueda de prestaciones. Hemos escrito que Petronas aún no ha obtenido la homologación de su e-fuel: muy probablemente estaban esperando el desenlace del caso motores para elegir la especificación que llevarán a Australia.

En la partida táctica, Toto Wolff ha sido muy hábil para sacar el máximo provecho de la situación.

Una vez obtenida la conformidad del motor, es fácil pensar que Mercedes esté considerando utilizar un combustible que exprese todo su poder calorífico con la relación de compresión de 18:1. ¿La ventaja? Más potencia con menor consumo, lo que permitirá cargar menos gasolina en el depósito, arrastrando así menos peso, algo que quizá sea útil en la gestión de los neumáticos a lo largo de un long run…

