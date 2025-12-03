Un ex piloto de Ferrari carga duramente contra el 2025 del equipo

Unos pocos días después de dejar atrás el Gran Premio de Qatar, penúltima prueba de la temporada 2025 de la Fórmula 1, y a nada de acabar el curso en Abu Dhabi, las palabras de Jean Alesi llegan como un trueno que rompe la 'calma'.

El ex piloto de Ferrari, que últimamente había optado por no comentar los resultados de la Scuderia en pista, no se ha guardado nada esta vez. Lo que ha escrito en su columna, en las páginas del diario italiano 'Corriere della Sera', sólo podía tener una resonante repercusión mediática.

Palabras duras las del francés. Casi todas ellas dirigidas a una Ferrari que ha sido incapaz de reaccionar a las, ciertamente poco veladas, solicitudes y críticas del presidente, John Elkann. Pero lo que más ha enfurecido a Alesi fue la decisión de detener el desarrollo del SF-25, el coche de este año, muy pronto -se habla del mes de abril- para concentrarse en el monoplaza de 2026.

Según Alesi, todos los equipos se enfrentaban al desarrollo del coche de esta campaña y, al mismo tiempo, al del monoplaza de 2026. Una igualdad de condiciones respecto a todos los demás, por lo que, en su opinión, las declaraciones realizadas por los altos cargos del equipo de Maranello en Losail parecen un pobre intento de defender una temporada terrible desde el punto de vista deportivo.

Lewis Hamilton, Ferrari, Liam Lawson, equipo Racing Bulls Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

"He evitado hablar de Ferrari en los últimos meses. Ahora, lo hago con gran decepción", empezó escribiendo Alesi. "Pensaba que las críticas del presidente a los pilotos harían que el equipo se pusiera las pilas, cambiara las cosas, y diera a Charles Leclerc y Lewis Hamilton un coche más competitivo. En lugar de eso, en Qatar tuvimos el peor gran premio que se recuerda. Una decepción total para nosotros, los aficionados, tanto pensando en cómo se presentó Ferrari en pista al principio de la temporada como en su rendimiento posterior".

"Lewis puede tener algunos defectos, pero ganó siete campeonatos del mundo, mientras que Ferrari no ganó nada. Eso no es todo: estoy seriamente preocupado por el futuro. Decir que se ha parado todo el desarrollo para preparar el coche del año que viene parece una excusa débil. Todos los equipos han estado haciendo una doble tarea en 2025. Mejorando en la pista, y adelantando [trabajo con] el coche de 2026. La actitud de Ferrari me hace pensar en un vergonzoso intento de proteger este fracaso".

Además de a Ferrari, Alesi también dedicó un pensamiento a Max Verstappen. Si para Ferrari las palabras fueron encendidas, para el tetracampeón del mundo y Red Bull sólo llegaron elogios del galo, hacia una soberbia remontada y a las ganas de no rendirse nunca, incluso cuando todo parecía indicar que el equipo de Laurent Mekies abandonaría toda esperanza de salir campeones en 2025.

"Independientemente de cómo acabe, mención especial para Max Verstappen. El verdadero buen ejemplo: no se rinde, carga contra el equipo, está en perfecta simbiosis con los hombres de su equipo. Bravo", cerró Alesi.