Leclerc se queja: "Con estos motores es mejor no ir al límite en la Q3"

Hay al menos tres formas de interpretar la clasificación de Charles Leclerc. La primera es que Ferrari ha reducido aún más la distancia con Mercedes. El segundo punto es que, aunque nunca le ha gustado especialmente este circuito, ha conseguido de todos modos una buena cuarta posición a pocas milésimas de su compañero de equipo, quien, por el contrario, ha demostrado a menudo ser extremadamente rápido aquí en China.

No sorprende, por tanto, que este sea uno de los aspectos que el piloto monegasco ha querido destacar en sus declaraciones posteriores a la sesión clasificatoria.

"Es muy raro que diga que estoy contento con un cuarto puesto, pero, sinceramente, este circuito es, con diferencia, en el que más me cuesta. No sé por qué. He probado todo: diferentes reglajes, distintos estilos de conducción. Al final, estoy contento con mi vuelta. Sí, salir cuarto no es lo ideal, aunque no creo que se pudiera sacar mucho más", explicó.

Sin embargo, hay un tercer punto, quizás el más importante, que se puede extraer de las palabras de Leclerc. No se refiere tanto a Ferrari en sí, como a la forma en que estos nuevos coches deben conducirse y aprovecharse. Puede parecer paradójico, pero mantenerse ligeramente por debajo del límite, sobre todo este año y en esta fase de aprendizaje del ciclo técnico, puede resultar ser el mejor camino.

Al hablar de por qué había logrado dar un paso adelante con respecto a la clasificación al sprint de ayer, Leclerc explicó que más que los cambios en el coche, la diferencia vino del enfoque: "Creo que, más que por mi parte, he cambiado ciertas cosas; estos coches en la clasificación son algo que aún tengo que entender, porque la constancia da más frutos que ser perfecto", dijo a Sky Italia.

"Es mejor estar por debajo del límite, pero hacer siempre lo mismo, que llegar a la Q3 e intentar algo más. Me da un poco de pena porque sin duda este ha sido uno de mis puntos fuertes en el pasado, pero me acostumbraré, no es un desastre. Pero, desde luego, en la clasificación eso no me gusta mucho; hay algunas cosas que podemos cambiar de cara al futuro y que pueden ayudar en ese sentido".

Crónica y resultados de la clasificación: Fórmula 1 Pole récord de Antonelli en F1, Russell 2º con problemas y Ferrari más cerca

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Pero, ¿a qué se refiere exactamente Leclerc? En el análisis de ayer sobre el problema que le había ralentizado en la SQ3, explicamos cómo había intentado cambiar de enfoque con el acelerador y con la gestión de las marchas, alejándose no solo de los intentos anteriores, sino también de su compañero de equipo. Una decisión que llevó a la unidad de potencia a "readaptarse", quedando así fuera de la mejor estrategia de suministro del sistema híbrido.

Con estas unidades de potencia, en las que el componente eléctrico tiene mucho más peso que en el pasado y en las que la batería, más pequeña, impone un uso tan selectivo de la energía, entender dónde y cómo usar el híbrido tiene un impacto que ya no se mide en centésimas, sino en décimas. Dependiendo de la filosofía del coche, recargar o aprovechar la energía en ciertos puntos cambia toda la estrategia.

Es precisamente por eso que Leclerc ha subrayado que, por el momento, es más eficaz no perseguir el límite absoluto, sino la constancia en el rendimiento, para mantenerse dentro de una estrategia "ideal" en cuanto al uso del híbrido. Y es comprensible que para los equipos y para los pilotos, en un momento tan inicial del ciclo técnico siga siendo algo complejo de interpretar, dada la elevada sofisticación de los sistemas.

Más allá de la clasificación, Leclerc ha querido mirar con optimismo hacia la carrera de mañana, con la idea de intentar desafiar a los Mercedes. Como se ha visto en la carrera al sprint, la diferencia con los W17 se mantiene, sobre todo cuando pueden rodar en aire libre, pero la voluntad es, de todos modos, presionarles desde la salida, donde Ferrari parece ser mucho más fuerte ahora mismo.

"En carrera podemos darlo todo y ahí cambia un poco todo. La gestión de la batería es diferente, pero a nivel de conducción puedes arriesgar un poco más. Mañana salimos con este objetivo [ganar]", finalizó.