Leclerc: "Normalmente soy optimista, pero hoy no, el coche es lento"

"Todo el fin de semana ha sido increíblemente difícil". Palabras cortas pero elocuentes, que encapsulan a la perfección el estado de ánimo de un desconsolado Charles Leclerc, obligado a luchar al límite con un Ferrari nervioso y complicado. La demostración más evidente de ello llegó en el primer intento de la Q3, cuando el monegasco perdió la parte trasera de su SF-25 y acabó en la grava tras un trompo.

Es un fin de semana frustrante, aún más amargo tras una clasificación en la que terminó décimo a pesar de lo que él mismo describió como una buena vuelta. La diferencia, casi un segundo y dos décimas del monegasco respecto a la pole, dice más que mil palabras.

"Un día increíblemente difícil, un fin de semana increíblemente difícil, realmente no sé qué decir. Ha sido extremadamente complicado conducir este coche, mantenerlo en la pista. Lo estoy intentando absolutamente todo para sacar algo de este coche, pero de momento es lo único posible.

Leclerc explicó que había modificado radicalmente la puesta a punto de su monoplaza respecto al viernes, con la esperanza de encontrar el mismo salto de rendimiento visto en los dos últimos sprints, pero esta vez nada produjo los resultados esperados. Al contrario, los cambios probados en la carrera al sprint en un duelo con Lewis Hamilton acabaron generando el efecto contrario.

"Tomamos riesgos. Ayer el coche era muy crítico, hoy mucho menos. Intentamos cambiar el coche, pero no hubo nada que nos acercara. Al contrario, quizá los demás estaban un paso más por delante de nosotros. Estoy muy decepcionado", admitió.

Resumen y resultados de la clasificación: Fórmula 1 Piastri bate a Norris por la pole de Qatar con Verstappen 3º; Sainz y Alonso, top 10

Hamilton señaló que el monoplaza sufre bastante el rebote y, sumado al sobreviraje, estos dos factores influyeron mucho en las dificultades experimentadas por el británico. Por el contrario, Leclerc fue capaz de gestionar mejor el subviraje, pero las limitaciones subyacentes del SF-25 siguen siendo evidentes.

No en vano, analizando su vuelta en comparación con la de la pole de Oscar Piastri, los límites se aprecian de hecho en cada curva, señal de que las carencias son generalizadas y no están ligadas a un único aspecto concreto que pueda resolverse en poco tiempo.

"Es frustrante, pero lo mejor que puedo hacer es resetear para mañana y volver a la pista motivado, intentando hacer algo especial. ¿Soy optimista para mañana? No, y eso es bastante raro. Normalmente soy una persona muy optimista, pero tengo que decir que este fin de semana no hay nada rendimiento".

"Espero que mañana sea mejor, pero nada de lo que he experimentado con este coche me hace pensar que tendré mejores sensaciones. Esperaré e intentaré maximizar todo lo posible mañana. Con suerte tendré algo de suerte, y esa es probablemente mi única esperanza para mañana", concluyó.

Galería: las mejores fotos de la clasificación de F1 en el GP de Qatar 2025