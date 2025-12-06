Todos

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Leclerc: "Hoy era cuestión de acabar la vuelta o ir al muro, lo di todo"

Leclerc no pasó del quinto mejor tiempo en la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1, pese a arriesgar al máximo en sus dos vueltas de la Q3.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

El temor a otra debacle como la vista hace siete días en Qatar era muy alto, pero en lugar de eso Charles Leclerc se esforzó al máximo para honrar la última sesión de clasificación de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y llevar a Ferrari hasta un merecido top 5.

El piloto monegasco, de hecho, gracias a dos vueltas en las que sacó lo máximo del SF-25, logró hacerse con la quinta posición, aunque a medio segundo del tiempo que le valió la pole a Max Verstappen.

"El coche era muy difícil hoy, especialmente en la Q2 fue realmente complicado de gestionar y terminar una vuelta, pero lo conseguí y pasé a la Q3", dijo Leclerc al final de la clasificación en Yas Marina.

"Estaba satisfecho, pero es realmente doloroso estar satisfecho con una quinta posición. Pero esta es la situación. Y la única satisfacción que podemos tener es cuando maximizamos el paquete que tenemos y eso es exactamente lo que hemos hecho. Pero ser quintos es decepcionante".

Resumen y resultados de la clasificación:

Los Libres 2 de ayer habían convencido a Ferrari para modificar la puesta a punto del monoplaza de Leclerc, y esos cambios parecen haber dado sus frutos, al menos en una vuelta en seco. Ahora la incógnita será precisamente qué podrá hacer en carrera.

"Cambié completamente el coche entre los Libres 2 y los Libres 3 y noté pequeñas mejoras, pero no pude ver realmente ninguna mejora. En la clasificación estuve muy, muy contento con mis dos vueltas en la Q3. Lo di todo y era cuestión de acabar la vuelta o acabar contra el muro. Afortunadamente terminé la vuelta y estoy muy contento de que fuese así. No había nada más que sacar del coche hoy".

"No sé qué esperar del ritmo de carrera, todo el mundo parece ser muy rápido. No fuimos rápidos en los Libres 2, pero realmente cambiamos mucho el coche y todavía tengo esperanzas de que lo hayamos mejorado también para la carrera. Pero sólo el tiempo lo dirá. El coche es un poco más difícil de pilotar, pero también creo que es más rápido. Sólo espero que el coche sea bueno para conducirlo durante toda la carrera", añadió.

Para terminar, Leclerc volvió a haber sobre la decisión de Ferrari de poner fin al desarrollo del SF-25 antes de lo previsto para centrarse en la preparación del monoplaza de 2026.

"No quiero hablar demasiado pronto. Quiero esperar hasta la primera clasificación del año que viene antes de hacer este tipo de declaraciones. Pero hemos hecho un cierto sacrificio, hemos sacrificado parte de esta temporada para estar mejor preparados para la próxima y espero que el 2026 pueda empezar con buen pie para nosotros", concluyó.

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

Charles Leclerc, Ferrari, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
George Russell, Mercedes, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Jonathan Wheatley, director del equipo Stake F1 Team Kick Sauber, y James Key, director técnico del equipo Stake F1 Team Kick Sauber, observan desde el muro de boxes durante la sesión de clasificación.

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Peter Sauber y Beat Zehnder, Director de Programas de Firmas y Operaciones de Stake F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Bernie Ecclestone

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Bernie Ecclestone, Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
