Leclerc: "Hoy era cuestión de acabar la vuelta o ir al muro, lo di todo"

El temor a otra debacle como la vista hace siete días en Qatar era muy alto, pero en lugar de eso Charles Leclerc se esforzó al máximo para honrar la última sesión de clasificación de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y llevar a Ferrari hasta un merecido top 5.

El piloto monegasco, de hecho, gracias a dos vueltas en las que sacó lo máximo del SF-25, logró hacerse con la quinta posición, aunque a medio segundo del tiempo que le valió la pole a Max Verstappen.

"El coche era muy difícil hoy, especialmente en la Q2 fue realmente complicado de gestionar y terminar una vuelta, pero lo conseguí y pasé a la Q3", dijo Leclerc al final de la clasificación en Yas Marina.

"Estaba satisfecho, pero es realmente doloroso estar satisfecho con una quinta posición. Pero esta es la situación. Y la única satisfacción que podemos tener es cuando maximizamos el paquete que tenemos y eso es exactamente lo que hemos hecho. Pero ser quintos es decepcionante".

Los Libres 2 de ayer habían convencido a Ferrari para modificar la puesta a punto del monoplaza de Leclerc, y esos cambios parecen haber dado sus frutos, al menos en una vuelta en seco. Ahora la incógnita será precisamente qué podrá hacer en carrera.

"Cambié completamente el coche entre los Libres 2 y los Libres 3 y noté pequeñas mejoras, pero no pude ver realmente ninguna mejora. En la clasificación estuve muy, muy contento con mis dos vueltas en la Q3. Lo di todo y era cuestión de acabar la vuelta o acabar contra el muro. Afortunadamente terminé la vuelta y estoy muy contento de que fuese así. No había nada más que sacar del coche hoy".

"No sé qué esperar del ritmo de carrera, todo el mundo parece ser muy rápido. No fuimos rápidos en los Libres 2, pero realmente cambiamos mucho el coche y todavía tengo esperanzas de que lo hayamos mejorado también para la carrera. Pero sólo el tiempo lo dirá. El coche es un poco más difícil de pilotar, pero también creo que es más rápido. Sólo espero que el coche sea bueno para conducirlo durante toda la carrera", añadió.

Para terminar, Leclerc volvió a haber sobre la decisión de Ferrari de poner fin al desarrollo del SF-25 antes de lo previsto para centrarse en la preparación del monoplaza de 2026.

"No quiero hablar demasiado pronto. Quiero esperar hasta la primera clasificación del año que viene antes de hacer este tipo de declaraciones. Pero hemos hecho un cierto sacrificio, hemos sacrificado parte de esta temporada para estar mejor preparados para la próxima y espero que el 2026 pueda empezar con buen pie para nosotros", concluyó.

