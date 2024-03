Pérez: "Sería un golpe para Red Bull si Verstappen se fuera"

La situación en el paddock con el equipo Red Bull está que arde, puesto que en las últimas semanas se rumoreó desde que Christian Horner podría salir de la escudería hasta que Helmut Marko estaba suspendido de empleo, pasando por decir adiós a Max Verstappen. Sin embargo, ninguna de esas cosas se produjo, y los austriacos intentarán volver a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1.

En medio de todo está Sergio Pérez, al que se le preguntó sobre si tenía alguna cláusula en su contrato como parecía tener su compañero neerlandés en la que si uno de los nombres importantes se iba, él podía marcharse también, y dijo: "No tengo esa cláusula. No sé qué cláusula tiene Max [Verstappen] en su contrato, creo que es mejor que se lo preguntes a él".

"Creo que Max, que yo sepa, tiene contrato con el equipo y está totalmente comprometido con la escudería. El resto, creo que no me corresponde a mí comentarlo", aseguró el mexicano. "No tiene nada que ver conmigo. Me centro en mis decisiones, en lo que tengo que hacer, y creo que hablar de otros pilotos cuando no conocemos los hechos no tiene sentido".

Al de Guadalajara se le insistió sobre si todo ello afectaba a la dinámica del conjunto de Milton Keynes, y señaló: "Creo que el equipo está en una posición muy fuerte porque con los resultados que estamos teniendo ahora, la armonía que hay, creo que para lograrlo se necesitan muchos años. Y en este momento, la dinámica, todo el mundo en el equipo está trabajando muy bien juntos".

"Todo el grupo de ingenieros está muy unido, y eso se puede ver en la pista y lo eficientes que hemos sido en el último año. Así que creo que no veo ninguna razón para cambiarlo, aunque sería un golpe para el equipo si Max se fuera", reconoció Sergio Pérez.

Dejando a un lado todas las especulaciones sobre lo que pasará en el futuro para Red Bull, el piloto latinoamericano cree que va en la "dirección correcta" después de sumar dos podios en las dos primeras citas de un largo curso: "Creo que vamos en la dirección correcta. Estoy muy contento con las dos primeras carreras, especialmente con los progresos que hemos hecho después de la primera".

"Siento que, como equipo, estamos en un momento muy bueno. Estamos entendiendo mucho lo que pasa los fines de semana, la forma en que revisamos los grandes premios, cómo los preparamos", explicó el mexicano. "Estoy bastante contento con cómo ha empezado la temporada, y creo que aún queda mucho por venir por nuestra parte".

