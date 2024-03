Sainz admitirá si no puede correr en Australia: "No soy tonto"

El español reconoció que aún no estaba recuperado al 100% después de que tuviera que someterse a una operación quirúrgica por apendicitis hace dos semanas en Arabia Saudí. Sin embargo, Carlos Sainz seguía confiado en poder pilotar en el Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1, a pesar de no haber realizado ningún entrenamiento ni pasar por el simulador de Maranello desde su contratiempo médico.

El madrileño tiene previsto ponerse a los mandos del SF-24 en los entrenamientos libres del viernes en Melbourne, con ajustes en los cinturones para que se sienta más cómodo, y después evaluará la situación, al mismo tiempo que la FIA comprueba si evolución. Por si fuera necesario, Oliver Bearman, quien le sustituyó en la última carrera, estará preparado y a la espera por si tiene que ocupar su asiento.

"En primer lugar, solo con verme mover y los ejercicios que estoy haciendo en el gimnasio y todo eso me dice que estoy en condiciones de subirme al coche mañana y probar", dijo Carlos Sainz. "No obstante, no soy tonto, y si no me siento bien mañana, seré el primero en levantar la mano y decir que necesito otras dos semanas hasta la próxima carrera".

"Eso junto con la FIA es también el plan que tenemos en marcha. Mañana tengo otro control con la federación internacional, y están supervisando mi progreso", reconoció. "Y yo soy en primero que no quiere tener dolor, ni sufrir, ni empeorar las cosas. Así que no soy estúpido, y será muy claro con cómo me siento y con todo".

El español admitió que "veía las cosas un poco más oscuras" en los días posteriores a la operación que le hizo perderse el Gran Premio de Arabia Saudí, pero insistió en que fue mejorando día a día: "Cada día me encuentro mucho mejor. Ahora, cada 24 horas que pasan, hago muchos progresos".

"Es verdad que la primera semana fue dura, mucho tiempo en la cama y recuperándome, y ahí es cuando ves las cosas un poco más oscuras, pero luego, en la segunda semana, la recuperación se acelera, y empecé a sentirme mucho mejor", dijo. "Así que confío en poder subirme al coche mañana y hacerlo bien. He elaborado un plan de recuperación muy fuerte desde el primer día que aterricé en casa para estar listo para esta carrera, me subiré al coche mañana y veré cómo me siento, pero soy positivo".

Carlos Sainz reconoció que solo tendrá una imagen real cuando se monte en el SF-24: "El problema es que no lo sé, hasta que no te subas a un Fórmula 1 y sientas las fuerzas, es imposible saberlo. Lo que sé es que hoy estoy mucho mejor que ayer, y ayer estaba mucho mejor que hace dos días, así que también con ese progreso estoy bastante animado y positivo, ya veré cómo me siento, como he dicho".

