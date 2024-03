Ocon: "Tuve el peso de mi familia sobre los hombros desde joven"

El francés, con voz suave y carácter afable fuera de la acción, se forjó una reputación bastante diferente entre sus compañeros cuando tiene trabajo. Con 27 años es conocido por su actitud directa, sin rodeos ni compromisos, ya sea con el piloto que tiene al otro lado del garaje, con sus jefes o contra sus rivales.

En su octava temporada en la Fórmula 1 , ese enfoque le ayudó a llegar al Gran Circo y sobrevivir en un mundo muy complejo. En un extenso artículo de GP Racing , el galo explicó cómo los sacrificios de su familia para que llegara al campeonato formaron su personalidad.

Su familia vendió su casa para financiar su carrera en los karts, y vivieron en la carretera viajando por toda Europa y acumulando 30.000 kilómetros en una caravana: "Durante ese tiempo cambiamos dos cajas de cambio, creo que tres juegos de neumáticos en la caravana, porque llevábamos todo el equipo de karting y el desgaste era muy alto".

"Una anécdota curiosa, una vez nos paró la policía, pesaron la caravana y la furgoneta, y nos dijeron, 'tenemos un problema, pesa dos toneladas y media de más'. Querían ponernos una multa muy grave, así que intentamos explicarles que esa era nuestra vida, eso es lo que intentamos hacer, lo entendieron y nos dejaron marchar", señaló Esteban Ocon . "Eso fue, un poco el lado extremo, pero mi padre estaba tan seguro de que tenía algo que era imposible que pasara desapercibido".

Racing Point o a Alpine: "Creo que es una valoración justa, y por eso quizá no le guste a todo el mundo, pero cuando hay que decir algo, sobre todo en Fórmula 1, hay que decirlo". El francés cree que eso sigue siendo la columna vertebral de su tenacidad en la Fórmula 1, que quedó patente cuando se enfrentó a Sergio Pérez eno a Fernando Alonso en: "Creo que es una valoración justa, y por eso quizá no le guste a todo el mundo, pero cuando hay que decir algo, sobre todo en Fórmula 1, hay que decirlo".

"Aquí no tenemos tiempo que perder, así que es importante ser directo", continuó. "Quizá, a veces, soy demasiado directo, pero no voy a dejar pasar nada después de haber trabajado tan duro para llegar donde estoy. No quiero que nadie se me coma vivo, ya sea un jefe de equipo, un director, o un campeón del mundo".

"Tuve el peso de mi familia sobre mis hombros desde muy joven, y no lo digo para dar lástima, valió la pena intentarlo y conseguimos acabar donde queríamos, y ahora todo va bien, pero está claro que tuve que lidiar con ese tipo de presión, tuvo que ser duro cuando importaba, y tuvo que ser escuchado cuando la gente no lo hacía o no estaba convencida", señaló el francés.

