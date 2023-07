Alonso, sin una "respuesta clara" a los cambios de forma de Aston Martin F1

Nadie se esperaba que Aston Martin estuviera peleando con los mejores después de una temporada en la que acabaron en la séptima posición del campeonato del mundo de constructores, pero los de Silverstone llegan a su carrera de casa con esperanzas renovadas desde el tercer escalón de la general.

El buen inicio de año con seis podios de Fernando Alonso, ha dado alas a los de verde, aunque los últimos resultados llenos de altibajos han hecho saltar las alarmas en la escudería británica. En la primera de las citas europeas, el equipo consiguió una segunda plaza en Mónaco gracias al asturiano, pero la siguiente ronda en España estuvo llena de contratiempos que no llegaron a entender demasiado bien, a lo que siguió otro segundo puesto en Canadá y una pobre actuación en Austria.

Sobre eso habló el asturiano, quien espera entender por qué suceden ese tipo de cosas para regresar al camino del champán en cada fin de semana e intentar luchar por algo mejor en 2024: "Sigo en el proceso de pilotar mejor y estar más cómodo en el coche, también con Lance [Stroll], porque necesitamos llegar a un acuerdo en lo que queremos, y eso se hace teniendo en cuenta el límite presupuestario".

"Por el momento, para ser sincero, estoy bastante contento, quizá debemos pensar en algunos pequeños cambios de para al año que viene, pero estamos bien, con mejoras, como en Miami, que fueron un paso adelante", comentó el español. "Éramos más lentos que en Montreal, también en España nos faltaba ritmo, y es algo que debemos entender".

"En Barcelona, Mercedes fue el segundo equipo y el rival para Mercedes, mientras que en Canadá era Aston Martin y peleamos con Max [Verstappen], pero en Austria fue Ferrari, han sido tres carreras con resultados muy diferentes entre los tres equipos, y debemos saber por qué para evitarlo, conocer nuestros puntos débiles", explicó Fernando Alonso. "De momento, no tenemos una respuesta clara, depende de los circuitos, y es algo que seguimos investigando".

Dejando a un lado en lo que debe mejorar el equipo inglés, fueron los que generaron toda la polémica con las investigaciones de los comisarios en el Red Bull Ring tras presentar una protestar. Al parecer la FIA no aplicó como era debido la normativa, cosa que se refrendó en un comunicado poco después del termino de la prueba, y por ello se le cuestionó al ovetense.

Aston Martin no deja nada a la suerte, y se están convirtiendo en expertos para reclamar con éxito a los comisarios, aunque el español cree que es lo que deben hacer: "Lo están haciendo bien, pero en este caso, no protestamos contra un equipo o un piloto, sino que lo hicimos contra Dirección de Carrera por no aplicar las penalizaciones. Borraron cien vueltas por exceder los límites de la pista, pero no lo aplicaron, así que era muy simple".

"El equipo está apretando en los 360º, y no está dejando ningún área, lo hacen con sentido común", comentó Fernando Alonso. "Creo que Lance y yo, con los otros pilotos, excedimos los límites de la pista, y estaba clara la normativa, quien se pasó, tuvo una penalización, y quien no, no la tuvo. En Mónaco, si haces eso, te vas contra el muro y se acaba la carrera, mientras que en Austria, si haces eso, ganas segundos, es parte del juego".

