Declaraciones
Fórmula 1 GP de Qatar

Hamilton "pide perdón" a los fans de Ferrari tras caer de nuevo la Q1 de Qatar

El final de la primera temporada de Hamilton con Ferrari está siendo un auténtico drama tras otra eliminación en la Q1 en la clasificación del GP de Qatar 2025 de F1.

Fabien Gaillard
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Algunos dirían que es hora de que la temporada llegue a su fin, y desde luego Lewis Hamilton no les llevará la contraria. En lo que ha sido una campaña en general mediocre para Ferrari, lejos de las expectativas que tenía tras acabar 2024 a un buen nivel, el británico ha tenido el peor año muy probablemente de su carrera desde el punto de vista deportivo.

Peor aún, parece que ya no es capaz de extraer suficiente rendimiento de su Ferrari como para llegar simplemente a la 12, mientras que su compañero de equipo, aunque con sufrimiento, lo suele conseguir normalmente.

Último en Las Vegas, 18º este viernes en la clasificación al sprint y 18º de nuevo en la clasificación para el gran premio del domingo en Losail, no parece que quede mucho por exprimir en el motor del británico.

Al ser entrevistado por F1TV, Hamilton no ocultó sus sentimientos sobre la situación. En un primer momento se mostró optimista a pesar del resultado y explicó lo siguiente: "En general, me sentí bien, hicimos algunos cambios. El coche iba mejor, sólo que no era rápido".

Resumen y resultados de la clasificación:

A continuación, cuando se le preguntó cuál sería su mensaje para sus fans y para los aficionados de Ferrari que verían la carrera el domingo, el británico se tomó un largo momento de reflexión durante el cual se le llenaron los ojos de lágrimas.

Y luego dijo: "Realmente no tengo un mensaje en este momento. Lo siento, pero estoy increíblemente agradecido por el apoyo que he recibido todo el año. No podría haberlo hecho sin ellos".

En declaraciones para Sky Sports, Hamilton entró en más detalles sobre cómo se sentía al volante de su SF-25: "El coche es mucho mejor hoy, simplemente que no se refleja en los tiempos. Sinceramente, hoy las sensaciones fueron mucho mejores que el resto del fin de semana. Me sentía bien, pero luego no pudimos completar la última vuelta".

Con Filip Cleeren y Haydn Cobb

Apunta para mañana:

