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Hamilton: "Russell ha tenido problemas, pero nosotros hemos mejorado"

Hamilton logró el tercer puesto en la clasificación del GP de China 2026 de la F1, a 0.351s del Mercedes de Antonelli. A Ferrari aún le queda mucho, pero la mejora es evidente.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

En Ferrari siguen mostrándose cautos. A pesar del doble podio conseguido en la primera carrera al sprint de 2026, disputada en Shanghái, y del tercer y cuarto puesto en la clasificación del GP de China, mantienen los pies bien plantados en el suelo.

En apenas una semana, los SF-26 han pasado de perder unas ocho décimas en la clasificación del GP de Australia a sólo tres décimas y media en el GP de China. Es cierto que son dos circuitos diferentes y que Shanghái es mejor en la recuperación de energía que Albert Park, uno de los peores en ese sentido.

Pero también es cierto que el equipo de Maranello está comprendiendo cada vez mejor el nuevo Ferrari, sobre todo en cómo gestionar ciertas fases durante una vuelta rápida.

Al término de la única sesión de prácticas, Lewis Hamilton siguió las pautas dictadas implícitamente por las palabras de Frederic Vasseur: cautela, pero también un optimismo moderado tras ver reducirse la diferencia con su exequipo Mercedes.

"No sé por qué. Si nos fijamos, George siempre ha sido el más rápido en estas dos primeras semanas. No ha conseguido encadenar la vuelta, pero cuando lo hace siempre tiene un buen margen. Así que quizá tendría tres décimas más respecto a su vuelta de hoy", dijo ante los micrófonos de Sky Sport F1.

Crónica y resultados de la clasificación:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Lintao Zhang / LAT Images vía Getty Images

"Más allá de esto, hemos mejorado. Ha mejorado el coche, ha mejorado la entrega de potencia. Lo estamos haciendo mejor, pero aún queda un largo camino por recorrer", dijo.

De hecho, los SF-26 siguen siendo excelentes en las curvas, pero en comparación con Mercedes se quedan cortos en las rectas. Y es precisamente ahí donde —cuando sea posible— tendrán que trabajar en Maranello. El coche ha nacido bien, pero la unidad de potencia debería retocarse también en virtud de los nuevos controles que se llevarán a cabo a partir del 1 de junio.

Por parte de Hamilton no podían faltar algunas palabras sobre Andrea Kimi Antonelli, el piloto italiano que le sustituyó en Mercedes y que hoy ha conseguido la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1, convirtiéndose además en el más joven de la historia en lograrla en el Gran Circo.

"Kimi es realmente un chico fantástico, todavía es un adolescente. Es un chico estupendo y estoy muy feliz por él. Está en el mejor entorno en su equipo. Mercedes ha hecho un gran trabajo para volver a la cabeza y es bonito ver a Kimi crecer carrera a carrera", concluyó el siete veces campeón del mundo.

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