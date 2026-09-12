Verstappen, contento con su 3º en clasificación, pide más: "Nos costó el último sector"

Max Verstappen saldrá tercero en el primer Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring después de completar una buena clasificación con su Red Bull. El neerlandés logró colarse en las posiciones de podio de una sesión que terminó con Lando Norris en la pole y con Andrea Kimi Antonelli segundo, a apenas 0.011 segundos del piloto de McLaren.

Pese a no poder llegar a la primera fila, el tercer puesto fue un resultado que Verstappen valoró de una manera muy positiva.

"Creo que ha estado bien. Este año no he estado mucho entre los tres primeros, así que, para mí, creo que hemos tenido una buena clasificación", explicó.

Verstappen considera que Red Bull ha conseguido dar algunos pasos adelante con su monoplaza para este fin de semana en Madrid, aunque la clasificación también volvió a poner de manifiesto una de las debilidades del coche.

"Creo que hemos hecho algunas mejoras interesantes, pero también fue que nada más llegar aquí nos encontramos en una franja de tiempo decente", señaló.

"Donde nos costó un poco fue, como siempre, en el último sector, donde parece que no conseguimos el rendimiento de nuestros rivales, y eso hace que, por supuesto, sea muy difícil igualarlos".

"Pero en todas las sesiones de clasificación, desde la Q1, hasta la Q2 y la Q3, ha habido una buena progresión. No hubo realmente cosas que dejara en el tintero, sino más bien algunas limitaciones del coche que sabemos que tenemos", afirmó.

¡Una de las imágenes de la Q3 fue la decisión de Verstappen de salir más tarde que sus rivales a la pista, lo que era un riesgo si había accidentes o banderas amarillas.

"Es solo que quería aire limpio y había tiempo de sobra. Todos salieron bastante pronto, así que nos quedó un poco de tiempo para rodar más tarde", aclaró.

De cara a la carrera, el gran interrogante será trasladar ese rendimiento, aunque Max Verstappen admite que Madring será un circuito muy complicado para adelantar.

"Va a ser duro. Incluso en el mejor de los casos, aunque seas más rápido, no puedes adelantar", avisó. "Las tandas largas también han sido muy duras, con mucho desgaste para todos, así que probablemente ese será el punto clave mañana", explicó Verstappen.

"Así que sí, va a ser complicado. Igual tengo que encontrar una curva en la que pueda adelantar", sentenció el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.