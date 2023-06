Leclerc, decepcionado: "Tenemos una inconsistencia increíble"

Otra gran decepción. Charles Leclerc, que salió desde el pitlane en el Gran Premio de España tras la desastrosa clasificación de ayer, no pudo llevar su SF-23 a los puntos pese a estrenar el primer paquete de mejoras del equipo de Maranello.

Un fin de semana que debería haber significado el inicio de un cambio de dinámica se convirtió en uno de los más complicados para los italianos, con el monegasco terminando 11º y con bastantes interrogantes que, quizá, sean más preocupantes que el propio resultado final.

Si bien el sábado Leclerc ya tuvo problemas con el tren trasero del SF-23, los problemas en la carrera fueron otros. El primero y más importante, estuvo relacionado con el tren delantero en el primer stint, en el que usó el primero de los dos juegos de duros que montó.

"Desgraciadamente, el coche no ha ido mucho mejor hoy. Ayer no podía conducirlo porque la parte trasera se iba todo el tiempo. Hoy he tenido muchos problemas con la parte delantera, sobre todo durante el primer stint, pero la cuestión es que tenemos que trabajar mucho", dijo.

Sin embargo, lo que más parece preocupar al piloto monegasco es la inconsistencia del monoplaza con dos juegos de neumáticos de la misma especificación. En la primera tanda con duros, tuvo bastantes problemas y se quejó del poco agarre, además de rendir por debajo de sus posibilidades.

Con el segundo juego de duros, las cosas fueron mejor. Quizá también gracias a que iban un poco más descargados de combustible: es una situación que ya hemos visto este curso, con el SF-23 mejorando a medida que disminuía la cantidad de gasolina.

"Tenemos una inconsistencia increíble. En la misma carrera montamos dos veces el duro y en el primer stint con él no íbamos a ninguna parte. Nos costó muchísimo. Y con el segundo juego de duros íbamos bien. Hago lo mismo, llevo los neumáticos al límite exactamente igual. Tenemos grandes inconsistencias. Así que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido".

Al margen de los problemas ya mencionados, Leclerc cree que las mejoras han ayudado al equipo a dar un paso adelante a pesar de las difíciles condiciones a las que se enfrentaron durante el fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. No obstante, existen muchas dudas que el equipo tendrá que intentar resolver antes de la próxima cita, el Gran Premio de Canadá.

"Hoy, en estas condiciones, la gestión de los neumáticos ha sido muy complicada. Sabíamos que era lo más importante, por lo que todavía tenemos mucho que explotar en cuanto a las mejoras, pero fue una carrera muy difícil hoy".

"Definitivamente ha sido una decepción. No he visto cómo ha ido la carrera para los de delante, pero seguro que para los dos Ferrari ha sido una carrera difícil por los neumáticos y ahora tenemos que aprender sobre ello porque es un problema que tenemos desde hace bastante tiempo".

"Por ahora es imposible de entender, porque hago exactamente lo mismo con dos compuesto que son iguales, pero el coche se comporta de forma completamente diferente. Y eso es obviamente algo que no entiendo, por ahora", concluyó Leclerc.