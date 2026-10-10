Antonelli y las dificultades del 'nuevo' Mercedes: "Hay potencial, pero poco margen"

Ya desde ayer se intuía que la tarea de Andrea Kimi Antonelli no iba a ser de las más fáciles, pero el italiano parece haber encontrado la manera de empezar a sacar partido al paquete de novedades introducido en Malasia y que había decepcionado, al no confirmar por ahora los datos observados en las simulaciones.

En la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur, Antonelli marcó el cuarto mejor tiempo, por detrás de Max Verstappen y de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Sin embargo, lo más importante son las 189 milésimas que perdió respecto al tiempo del piloto holandés de Red Bull.

Precisamente este dato pone de manifiesto una cosa: hasta qué punto en Mercedes han logrado encontrar la manera de sacar más partido al nuevo W17 que solo Antonelli está probando este fin de semana. Además, para rematar el resultado, el italiano sí logró superar a Russell por dos décimas. Una señal importante.

No es casualidad que, al término de la clasificación, Antonelli haya admitido las mejoras logradas en el equilibrio de su W17, aunque el margen de uso de su coche, equipado con los nuevos componentes aerodinámicos, sea muy, muy estrecho.

"Hemos mejorado el equilibrio, pero, en cualquier caso, el coche sigue siendo difícil".

"Más que nada, el potencial está ahí, pero el margen de uso es muy reducido. El equilibrio cambia mucho, incluso dependiendo de cómo se conduzca. Sobre todo cuando se aprieta todo un poco más, cambia mucho su reacción; es mucho más sensible".

"Por ejemplo, en la última vuelta (de la Q3), en la curva 3 aceleré con un poco más de decisión y se me movió de repente la parte trasera. En la curva 10, en cambio, entré con más fuerza y sufrí subviraje. No es fácil", añadió.

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La verdadera noticia, más allá del resultado de Antonelli, es escuchar al piloto —que está avanzando a pasos agigantados hacia el título— afirmar que el paquete de Sepang tiene un potencial real. Esa era precisamente la pregunta del equipo, pero también de los aficionados, y parece que empezamos a vislumbrar las primeras respuestas.

"De todos modos, estoy contento, porque hemos mejorado y estamos viendo que el potencial de este paquete está ahí. Se trata más bien de encontrar el equilibrio para situar el coche en el rango adecuado".

En cuanto a la carrera, Antonelli sigue teniendo varias dudas. El ritmo de carrera del W17 sigue siendo una incógnita. Solo mañana sabrá el equipo si, incluso en las tandas largas, habrá el potencial necesario para luchar al menos por el podio.

"Estaría bien subir al podio mañana, pero no será fácil. No sabemos cómo se comportará este coche en cuanto al ritmo de carrera, sobre todo en este circuito. Pero tengo confianza. Creo que mañana podremos hacer un buen trabajo", concluyó.