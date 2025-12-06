Todos

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Antonelli tras caer en Q2: "Simplemente no había agarre y es una pena"

Andrea Kimi Antonelli cayó eliminado en la Q2 de forma inesperada en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1 y el echó la culpa al agarre de sus neumáticos.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mientras George Russell soñaba con luchar por la pole position contra los tres candidatos al título y finalmente se conformaba con el cuarto mejor tiempo, su compañero Andrea Kimi Antonelli cayó eliminado en la Q2 de forma inesperada y tendrá que remontar este domingo para despedir esta temporada con un buen resultado y un buen sabor de boca.

Tras la sesión clasificatoria del Gran Premio de Arabia Saudí 2025 de la Fórmula 1, el joven piloto italiano explicó la razón de su eliminación en la Q2 y, aunque no tenía una respuesta 100% clara, apuntó a la falta de agarre de los neumáticos.

"Necesito echar un vistazo porque en realidad... durante toda esta temporada nunca fui más rápido en la Q1 que en la Q2, así que es difícil. Los neumáticos traseros no estaban bien en la Q2 y probablemente estaban demasiado calientes".

"Simplemente no había agarre y es una pena porque sin que la vuelta fuera realmente mala nos quedamos fuera de la Q3 por 0.040s, así que es muy frustrante", explicó.

Resumen y resultados de la clasificación:

Pensando ya en la carrera, en la que tendrá que empezar desde una lejana 14ª posición de la parrilla, Antonelli cree que la degradación será mayor de la esperada y apunta a la buena gestión de los neumáticos como la clave para conseguir una remontada que le lleve a la zona de puntos.

"La degradación va a ser muy grande, así que es muy importante conseguir una buena primera vuelta y luego intentar entrar en los puntos".

"Va a ser importante gestionar los neumáticos de la mejor manera posible, especialmente en el primer stint, porque va a ser una carrera larga y sobre todo el graining delante y el sobrecalentamiento detrás van a ser importantes", concluyó el de Mercedes ya en el final de su año de debut en la Fórmula 1.

Apunta para mañana:

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

Charles Leclerc, Ferrari, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
George Russell, Mercedes, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Jonathan Wheatley, director del equipo Stake F1 Team Kick Sauber, y James Key, director técnico del equipo Stake F1 Team Kick Sauber, observan desde el muro de boxes durante la sesión de clasificación.

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Peter Sauber y Beat Zehnder, Director de Programas de Firmas y Operaciones de Stake F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Bernie Ecclestone

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Bernie Ecclestone, Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Fórmula 1
67

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!

