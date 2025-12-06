Antonelli tras caer en Q2: "Simplemente no había agarre y es una pena"
Andrea Kimi Antonelli cayó eliminado en la Q2 de forma inesperada en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1 y el echó la culpa al agarre de sus neumáticos.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Mientras George Russell soñaba con luchar por la pole position contra los tres candidatos al título y finalmente se conformaba con el cuarto mejor tiempo, su compañero Andrea Kimi Antonelli cayó eliminado en la Q2 de forma inesperada y tendrá que remontar este domingo para despedir esta temporada con un buen resultado y un buen sabor de boca.
Tras la sesión clasificatoria del Gran Premio de Arabia Saudí 2025 de la Fórmula 1, el joven piloto italiano explicó la razón de su eliminación en la Q2 y, aunque no tenía una respuesta 100% clara, apuntó a la falta de agarre de los neumáticos.
"Necesito echar un vistazo porque en realidad... durante toda esta temporada nunca fui más rápido en la Q1 que en la Q2, así que es difícil. Los neumáticos traseros no estaban bien en la Q2 y probablemente estaban demasiado calientes".
"Simplemente no había agarre y es una pena porque sin que la vuelta fuera realmente mala nos quedamos fuera de la Q3 por 0.040s, así que es muy frustrante", explicó.
Pensando ya en la carrera, en la que tendrá que empezar desde una lejana 14ª posición de la parrilla, Antonelli cree que la degradación será mayor de la esperada y apunta a la buena gestión de los neumáticos como la clave para conseguir una remontada que le lleve a la zona de puntos.
"La degradación va a ser muy grande, así que es muy importante conseguir una buena primera vuelta y luego intentar entrar en los puntos".
"Va a ser importante gestionar los neumáticos de la mejor manera posible, especialmente en el primer stint, porque va a ser una carrera larga y sobre todo el graining delante y el sobrecalentamiento detrás van a ser importantes", concluyó el de Mercedes ya en el final de su año de debut en la Fórmula 1.
Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1
