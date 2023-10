Alonso: "Sales desde el pitlane, estás para ser octavo y... es duro"

Después de las malas sensaciones del viernes y el sábado, Aston Martin buscó respuestas a sus problemas y conclusiones útiles sobre sus últimas mejoras en la carrera que se llevó a cabo el domingo en Austin, en la que Fernando Alonso corrió con el coche "viejo" y Lance Stroll con el "nuevo".

La sorpresa para el equipo británico es que ambos fueron competitivos y que pese a salir desde el pitlane por romper las reglas del parc fermé, tanto el español como el canadiense llegaron a la zona de puntos con relativa facilidad, aunque Fernando Alonso lamentablemente tuvo que abandonar cerca del final por un problema.

Así fue la carrera: Fórmula 1 Sufrida victoria de Verstappen y amargo abandono de Alonso en Austin

"Saliendo desde el pitlane seguramente habríamos acabado octavos y novenos, así que ha sido un poco otra historia la que hemos vivido en la carrera de hoy respecto a los otros dos días del fin de semana", dijo el asturiano nada más bajarse del AMR23.

Pese al mal sabor de boca final, el piloto del equipo de Silverstone se mostró satisfecho con el rendimiento mostrado en la carrera larga: "Hemos tenido mucho más ritmo en el coche, podíamos con cierta facilidad adelantar a los coches de la zona media y nos estábamos acercando incluso a George Russell, entonces creo que ha sido una buena noticia, pero bueno, la mala ha sido tener que abandonar".

Al hablar de la retirada, Alonso reconoció que todavía no sabían la razón, pero aseguró que había sido doloroso: "No sé si ha sido un problema de suspensión, un problema en el suelo, están investigándolo, pero algo se ha roto por atrás y he tenido que parar por seguridad, y duele un poco más porque cuando sales desde el pitlane y estás para acabar octavo pero tienes que retirarte es duro porque creo que nos lo merecíamos pero las carreras son así", añadió.

Tras lo sucedido este domingo, en el que Lance Stroll sí logró acabar con el nuevo paquete de actualizaciones en una novena posición que se quedó a 0,7 segundos del octavo puesto después de salir desde el pitlane, Fernando Alonso confía en sacar un buen aprendizaje de lo ocurrido para empezar a exprimir el nuevo coche a partir del próximo GP de México.

"Ahora tendremos que analizar, hemos tenido un coche nuevo todo el fin de semana, ayer hicimos la carrera con el nuevo, y hoy Lance [Stroll] la ha hecho con el nuevo y otra configuración, y yo con el viejo y una puesta a punto más conocida, así que ahora pondremos todo sobre la mesa y sacaremos las conclusiones".

"Queríamos salir de Austin después de un fin de semana difícil con alguna conclusión clara de cara a México, y la carrera de hoy ha sido más una especie de FP0 para llegar preparados a la FP1 de México. Pero ha sido una FP0 donde éramos mucho más competitivos que el resto del fin de semana, por lo que es una buena noticia", concluyó el bicampeón del mundo español de Fórmula 1.

Galería: las mejores fotos de Alonso en el GP de Estados Unidos 2023

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, se acomoda en su asiento 1 - 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 2 - 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 3 - 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en boxes tras la FP1 4 - 34 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 5 - 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale del garaje 6 - 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale del garaje 7 - 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 8 - 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale del garaje 9 - 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 10 - 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 11 - 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 12 - 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 13 - 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Oscar Piastri, McLaren MCL60 14 - 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 15 - 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, mientras Logan Sargeant, Williams FW45, sale de boxes. 16 - 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 17 - 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 18 - 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 19 - 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523 20 - 34 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, opina tras la carrera Sprint 21 - 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Oscar Piastri, McLaren, Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, opinan tras la carrera Sprint 22 - 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 23 - 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 24 - 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, en la salida. 25 - 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en Parc Ferme tras la carrera Sprint 26 - 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en Parc Ferme tras el Sprint 27 - 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 28 - 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 29 - 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 30 - 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en boxes tras el Sprint Shootout 31 - 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 32 - 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 33 - 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 34 - 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!