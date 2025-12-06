Todos

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Alonso se sorprende a sí mismo: "Es inesperado estar sexto"

Otra gran clasificación para Fernando Alonso en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1, ya que logró llegar a la Q3 y conseguir un "inesperado" sexto puesto.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso no tenía mucha confianza de cara al Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1, pero su rendimiento en la clasificación fue excepcional, tanto que le permitió llegar a la Q3 y marcar el sexto mejor tiempo de la sesión, algo que le permitirá empezar la última carrera del año desde la tercera fila de la parrilla en Yas Marina.

Tras la clasificación, el piloto asturiano fue el primero en mostrar su sorpresa por la sexta posición obtenida, pero reconoció que un cambio de configuración respecto al viernes ayudó.

"La verdad es que inesperado totalmente, no pensaba que íbamos a ser tan competitivos. De Abu Dhabi teníamos muchas dudas, todo son curvas lentas que han sido un poco nuestro problema todo el año, así que veníamos con alguna duda para este gran premio".

"Ayer en la FP2 la verdad es que no sentí el coche muy bien, tenía mucho subviraje y no lo sentía bien. 
Hicimos muchos cambios esta noche y ahora en la FP3 y en la crono he sentido mejor el coche y la verdad es que un poco inesperado estar sexto, pero bueno, lo cogemos. Los sábados sabemos que tenemos un punto fuerte en la crono, mañana sufrimos un poco más, pero vale más clasificar delante y ver mañana qué pasa, vamos a ir día por día. Un sábado feliz, ahora a ver el domingo", dijo.

Resumen y resultados de la clasificación:

Gabriel Bortoleto acabó séptimo a 0.002s de Alonso en una particular y divertida batalla entre amigos, lo que aprovechó el español para ensalzar tanto su clasificación como la de Bortoleto.

"Aunque todo el foco está siempre en los tres primeros porque así debe ser, se están jugando el mundial. Creo que las cronos de Gabri y la mía, para quien las quiera ver, también creo que son fuera de la norma".

La realización televisiva captó a Alonso dándole un rebufo a Max Verstappen en la Q2, pero el asturiano asegura que también se lo dio a otros pilotos, de la misma manera que otros se lo dieron a él, ya que es una manera de ayudar e intentar ganarse algunos favores por si los necesita en un futuro.

"Sí, [le di rebufo a Verstappen] en la Q2 y creo que fue el televisado ¿no? Entonces por eso se habla más. Pero creo que di uno también a Oscar Piastri en la Q1, que igual no salió en la tele. George Russell me dio uno creo en la Q2, Max me dio uno en la Q2 también". 

"Así que bueno, cuando vas encontrando compañeros de viaje intentas ayudarte y también te lo intentas ganar en los libres ¿no? Siempre vas dando rebufo para ganar alguna moneda o crédito para luego en la crono. Y bueno, si peleásemos juntos por el mismo objetivo, lógicamente te apartas, pero cuando están en otra lucha intentas ayudar a alguien por si acaso tienes la ayuda en otro momento. Yo la tuve en la Q2 por parte de George y de Verstappen y yo creo que le di a Verstappen y a Piastri", concluyó.

Apunta para mañana:

Juanjo Sáez
Más de
Juanjo Sáez
Fernando Alonso
Más de
Fernando Alonso
Últimas noticias

