Opinión

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Cinco conclusiones rápidas del GP de Las Vegas 2026 de F1

Max Verstappen ganó la carrera de aceleración de Las Vegas. Pero... ¿Y qué más?

Motorsport.com Staff

Editado: 22 nov 2026, 6:08

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Las Vegas consigue la carrera en grupo que ansiaba

En la capital artificial del entretenimiento de Estados Unidos, la Fórmula 1 ofreció el espectáculo más artificial y entretenido. Qué apropiado.

Las carreras yo-yó de los primeros días de la temporada 2026 volvieron a mostrarse por completo, con la falta de energía eléctrica disponible en la recta de más de un kilómetro del Strip trayendo de vuelta los adelantamientos impulsados por la batería. Durante un rato pareció que estábamos viendo las Indy 500, con los coches de cabeza intercambiándose el liderato sin poder escaparse del resto del grupo.

Eso llevó a numerosos cambios de posición y a muchas batallas rueda a rueda, para gran deleite del público que llenó las gradas y de los responsables del evento.

Desde luego no es para todo el mundo, pero no se puede negar que había algo que ver. Y desde luego fue mucho mejor que una carrera sin adelantamientos.

- Fil Cleeren

Ferrari, en pleno colapso mientras Hamilton y Leclerc vuelven a chocar

Ferrari llegó a Las Vegas con dos objetivos claros: intentar ganar (obviamente) e intentar asegurar la segunda plaza en el campeonato del mundo de constructores de F1. Aunque el primer objetivo iba a ser una tarea complicada dada la falta de empuje de motor de la Scuderia en las largas rectas del Las Vegas Strip Circuit, no perder más de 10 puntos con Red Bull era totalmente realista para asegurar esa segunda plaza.

Pero entonces los asuntos no resueltos volvieron a asomar.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc parecen incapaces de competir entre ellos como compañeros de equipo. Eso quedó claro en México, cuando se costaron mutuamente la victoria, pero se suponía que las conversaciones para aclarar las cosas habían resuelto todo eso en Brasil. Dos semanas después, está peor que nunca.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

Hamilton descargó su furia contra Leclerc por pelear con él en el grupo durante el acto inicial de la ‘carrera’ de rebufos y empujes de batería del GP de Las Vegas, cuando se salió de pista y se mantuvo por delante de Lando Norris ganándose una penalización de 10 segundos.

Después de tener que cumplir su penalización una vuelta dentro del periodo de Safety Car para no retener a Leclerc, que iba detrás de él, la pareja reanudó sus desacuerdos en pista y fue el turno de Leclerc de cometer el error, que esta vez embistió a su compañero de equipo, haciendo trompear a Hamilton, y ganándose otra penalización de 10s. Lo que se dijera en Brasil claramente le entró por un oído y le salió por el otro.

- Haydn Cobb

Verstappen vs Russell: Max vuelve a ganar

Una vieja rivalidad dormida ha vuelto a despertarse este fin de semana en Las Vegas, después de un incidente en la sesión que menos noticias genera durante cada gran premio, la FP3. Max Verstappen y George Russell se enzarzaron como si de una carrera se tratara, y el inglés no se dejó nada ante los medios, cuando dijo que su rival "se considera más importante que los demás" y que "alguien debe pararle los pies".

Ahí hubo una mezla de rivalidad y de juegos psicológicos, porque son los dos pilotos que se disputan la segunda posición en el mundial. Pero ganar a Verstappen en guerras psicológicas es una tarea casi tan difícil como hacerlo en pista, y el neerlandés ni se inmutó.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Saliendo primero y segundo, no hubo drama entre ellos en la salida de la carrera, pero la pareja pasó a intercambiarse el liderato varias veces en una serie de adelantamientos. Al final, Verstappen siempre pareció tener la situación bajo control: cada vez que Russell conseguía superarle, el neerlandés devolvía el golpe, demostrando que los ataques verbales del día anterior no le habían afectado lo más mínimo.

Al final, Russell se salió de pista y terminó bastante lejos de las posiciones de podio, mientras que Verstappen ganó la carrera y se acercó aún más a asegurar la segunda plaza en el campeonato.

- Jose Carlos de Celis

El veredicto de la ADUO de la FIA no estaba tan lejos...

Cuando empezó a correr la voz por el paddock alrededor del GP de Mónaco de que la FIA había decidido que Red Bull tenía el motor de referencia en la F1 en 2026, muchos pensaron que era simplemente una mala broma. Red Bull ni siquiera estaba cerca de luchar por victorias al inicio del campeonato, y el veredicto sonaba casi risible.

Sin embargo, quizá el motor no era realmente lo que estaba frenando al equipo de Milton Keynes, sino el propio coche. Ese coche ahora está en gran medida ordenado, y Max Verstappen lucha de forma constante en cabeza. Y el GP de Las Vegas, con Verstappen e Isack Hadjar peleando con Mercedes en igualdad de condiciones, quizá confirma que las mediciones de la FIA no estaban tan lejos desde el principio.

- Oleg Karpov

Sainz, 250 carreras demostrando que siempre ha estado ahí

Carlos Sainz ha celebrado su 250º Gran Premio en la Fórmula 1 de la mejor manera posible: con una remontada de esas que dicen mucho más de lo que refleja una clasificación. El español salía atrás, desde la 20ª posición, y ha terminado octavo, después de adelantar a George Russell en la última vuelta. Y lo ha hecho con un Williams que, siendo realistas, ni de lejos tiene ritmo para aspirar a un resultado así. Pero Sainz ha vuelto a hacer lo que tantas veces ha hecho a lo largo de su carrera: sacar más de lo que se cree.

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Quizá esa sea una de las mejores maneras de resumir su trayectoria en la Fórmula 1. Mientras otros se llevaban los focos, los titulares y los grandes reconocimientos, Sainz seguía rindiendo, muchas veces por encima de lo que algunos han querido admitir. Ha compartido parrilla con campeones, ha competido en equipos de primer nivel y ha sabido dejar su huella en todos ellos. No es casualidad que haya vestido los colores de McLaren, Ferrari y Williams, tres equipos con realidades y objetivos muy diferentes, pero con algo en común, son grandes. Y que en todos haya encontrado la manera de demostrar su valía.

A sus 250 carreras, quizá Sainz no siempre haya recibido todo el reconocimiento que merecía, pero actuaciones como la de Las Vegas sirven para recordar por qué sigue siendo uno de los pilotos más completos de la parrilla. Porque, incluso cuando no tiene el coche para estar ahí, él encuentra la manera de aparecer de algún modo u otro.

- Jose Carlos de Celis

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