Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Apartar a Esteban Ocon "sorprendió a todos en Haas", dice su director

El jefe de equipo de Haas reflexiona sobre la decisión de prescindir de Ocon antes del final de la temporada.

Benjamin Vinel

Editado: 8 nov 2026, 9:40

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Ayao Komatsu dice que "todo el mundo se sorprendió" cuando le dijo al equipo Haas F1 que Esteban Ocon no competiría para la escudería en el GP de México de Fórmula 1.

Haas apartó a Ocon tras un desencuentro después de los entrenamientos del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pese a las especulaciones generalizadas, lo que ocurrió realmente sigue siendo desconocido, aparte de un desacuerdo con la ingeniera de carrera Laura Mueller sobre los planes de tandas en los Libres 2, que fue emitido por la radio del equipo.

Ocon fue sustituido por el piloto reserva Ryo Hirakawa, que había pilotado en los Libres 1, para el resto del fin de semana mexicano y no volverá al cockpit esta temporada. Este fin de semana, en el GP de Brasil, el fichaje de Haas para 2027 Rafael Camara está debutando en F1 junto al titular Oliver Bearman.

"El sábado por la mañana, cuando tuve que decirles a los chicos y chicas de aquí: 'Esteban ya no pilotará, Ryo está en el coche', por supuesto todo el mundo se sorprendió", dijo el director de equipo Komatsu.

"Como les dije, normalmente, dentro del equipo especialmente quiero ser lo más transparente posible, dar tanta información como pueda, para que entendáis el contexto. Pero realmente no puedo decir mucho más".

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Komatsu se mostró firme en que no podía entrar en detalles sobre la situación de Ocon, pero admitió haber aprendido sobre cómo gestionar a los pilotos durante su etapa trabajando con el francés.

"Cada día es un aprendizaje", dijo. "En serio, cada día te enfrentas a algo nuevo; siempre estás aprendiendo, siempre. Por supuesto, son casi dos años trabajando con Esteban; me ha enseñado mucho. Así que es una experiencia de aprendizaje continua".

Mientras tanto, Oliver Bearman se ha encontrado de repente en el papel de piloto líder, con dos novatos ahora a su lado en Haas, aunque aclaró que su mentalidad "no ha cambiado".

"Por supuesto que es extraño no tener a Esteban aquí, y obviamente es una situación complicada para todos", añadió Bearman. "De verdad que lo siento por él. Por supuesto, la situación es complicada y las cosas han cambiado".

"Solo espero que no cause alteraciones. Al menos la semana pasada no diría que causara ninguna alteración en absoluto. En todo caso, ahora es positivo que tengamos a Rafa en el coche para estos eventos, y eso también nos está preparando como equipo para el año que viene".

Lee también:

Entonces, ¿qué espera Bearman al formar equipo con el actual líder del campeonato de F2?

"Sinceramente, estoy emocionado por tener un compañero de equipo que me va a exigir mucho", declaró el piloto. "Por supuesto, he tenido eso a lo largo de los años, Esteban me exigió mucho. Pero Rafa también va a ser un competidor muy fuerte".

"Para nosotros, como gente competitiva, como pilotos de carreras, quieres a alguien que te empuje al siguiente nivel, y esa es la mejor manera de sacar el máximo del equipo, seguro".

Información adicional de Jake Boxall-Legge y Filip Cleeren

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