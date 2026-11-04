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Fórmula 1

Opinión: sea este su final en F1 o no, Esteban Ocon ha triunfado

La repentina salida de Esteban Ocon de Haas podría marcar el final de su carrera en Fórmula 1. Pero, pase lo que pase a continuación, el francés ya ha logrado mucho más de lo que cualquiera podría haber esperado cuando comenzó su camino.

Oleg Karpov

Editado: 4 nov 2026, 17:20

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Realmente no hay muchas razones para pensar lo contrario: cada vez parece más probable que este pueda ser el final de la carrera activa de Esteban Ocon en la Fórmula 1, incluso aunque fichara por Aston Martin para ser piloto reserva en 2027. Una carrera bendecida con muchos momentos destacados, un puñado de podios y una victoria lograda al volante de un coche que no era capaz de ganar por méritos propios.

Aprovechó muchas de las oportunidades que se le presentaron, no solo en la pista, sino a lo largo de toda su carrera. Y aunque termine ahora, esa carrera ya se ha convertido en mucho más de lo que cualquiera podría haber esperado razonablemente, teniendo en cuenta de dónde partía.

No hay muchas historias como la suya en la F1 moderna, con chicos de orígenes modestos, sin familias adineradas ni patrocinadores ricos detrás de ellos desde una edad temprana, alcanzando la cúspide del automovilismo, y mucho menos logrando lo que Ocon ha conseguido.

Pero su abrupta salida de Haas bien podría marcar el final de ese capítulo de su carrera deportiva. Las cosas podrían cambiar. Aún podría volver, porque sigue siendo un piloto destacado. Simplemente es muy difícil ver cómo ahora mismo.

Es casi imposible imaginar a Ocon en la parrilla cuando la temporada 2027 comience en Bahrein, si es que comienza en Bahrein, con la mayoría de asientos ya ocupados y los que potencialmente aún estén disponibles con muchos candidatos haciendo cola para ellos. Y hay pocas razones para creer que de repente adelantaría a los demás.

Todavía hay una incógnita sobre el segundo asiento de Cadillac. Pero está Colton Herta, con su pasaporte estadounidense, y Yuki Tsunoda como otra posible opción. El futuro de Liam Lawson tampoco ha sido confirmado, pero Red Bull no va a añadir de repente a un francés de 30 años al grupo de candidatos para su equipo júnior. Eso es esencialmente una batalla entre Lawson y el búlgaro de 19 años Nikola Tsolov.

Lo más probable es que Ocon tuviera que encontrar una vez más un sitio en el banquillo de los suplentes, esperando una oportunidad hasta que alguien resbale en la ducha.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Y hay muchos ejemplos de pilotos que finalmente han vuelto después de elegir esa ruta. Incluso en la parrilla actual, Alex Albon, Valtteri Bottas y Nico Hulkenberg son ejemplos. El propio Ocon pertenece a ese grupo: volvió a competir con Renault en 2020 tras pasar un año al margen como piloto reserva de Mercedes.

Pero, por incómoda que pueda ser la verdad, la forma en que la temporada 2026 de Ocon terminó tan repentinamente hace que la perspectiva de una remontada sea aún menos probable de lo que habría sido si simplemente hubiera terminado el año con Haas.

No tiene sentido especular sobre lo que realmente ocurrió entre él y el equipo. Y sería erróneo dar más visibilidad a los rumores que circulan.

Lo que sí sabemos es que algo ocurrió durante el fin de semana del GP de México. Y fuera lo que fuera, fue suficiente para que Haas sacara a Ocon del coche y se lo entregara a Ryo Hirakawa, un piloto que no había corrido aún en F1, que hizo su debut en un gran premio a los 32 años, algo que no habíamos visto desde que Andre Lotterer se subió a un Caterham en Spa en 2014.

Fuera lo que fuera lo que ocurrió, fue lo bastante serio no solo para que Haas lo apartara durante el fin de semana, sino también para decidir que no volvería a correr para el equipo esta temporada.

Sí, quizá la situación también fue conveniente para Haas. Ahora tiene una oportunidad de dar a Rafael Cámara, su futuro piloto, algo de experiencia real en carrera. Eso será sin duda útil para el brasileño, pero también para el equipo, que puede identificar áreas en las que trabajar, conocerlo mejor y beneficiarse de todas las demás cosas que te da hacer correr a un piloto joven en un gran premio.

Pero Haas no habría enseñado la puerta a Ocon solo por eso.

Cuando un piloto está en desacuerdo con su equipo, desde luego no es lo ideal. Cuando llega al punto en que el equipo lo saca del coche, es peor. Y cuando el piloto en cuestión es Esteban Ocon, es difícil no hablar de su reputación y ver México 2026 como otra mancha en ella.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La reputación es algo complicado.

A menudo se forma según sus propias reglas, a través de circunstancias anómalas y, hoy en día, a través del misterio de los algoritmos de las redes sociales. Cuando hay algo que odiar, el mundo moderno proporciona herramientas más que suficientes para multiplicar el efecto, exagerarlo hasta hacerlo irreconocible y convertir todo el asunto en una farsa.

Pero la reputación existe. Y Ocon tiene fama de ser un carácter algo difícil con el que trabajar.

Al fin y al cabo, su anterior etapa con un equipo terminó de una manera notablemente similar, con Alpine pidiéndole que dejara libre su cockpit antes del final de la temporada 2024.

Y luego está todo el clamor por sus colisiones con compañeros de equipo.

En realidad no es tan malo como sugiere el odio en redes sociales, y muchos de esos incidentes ni siquiera fueron culpa suya. Si vuelves atrás y miras los incidentes en sí, el panorama no es ni de lejos tan claro como la reacción habitual en redes sociales te haría creer.

Pero es lo que hay. Y también es cierto que cualquiera que considere a Ocon como futuro piloto tendrá inevitablemente esa idea preconcebida sobre él, por justa o injusta que pueda ser.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hay una desconexión desconcertante entre esa imagen y la persona que vemos en las entrevistas.

Lo creas o no, Esteban Ocon es una de las personas más agradables del paddock de F1 con las que hablar. Amable, conversador, muy educado. Sin embargo, hay suficientes personas que te dirían que a veces puede ser difícil tratar con él.

Hablamos de ello cuando le entrevisté para la revista GP Racing hace un par de años. Le habíamos visitado en su centro de entrenamiento en el sur de Francia y luego tuvimos una larga conversación en el coche de camino a su casa en Ginebra.

Le dije que un director deportivo de un equipo de F1 me había descrito una vez a Ocon como uno de los tipos más brutales cuando se trataba de discusiones en la sala de los comisarios.

Le pregunté si pensaba que eso formaba parte de su carácter. Y estuvo de acuerdo en que entendía de qué podía estar hablando la gente.

"Pero sí, cuando hay algo que hay que decir, especialmente en Fórmula 1, hay que decirlo", me dijo entonces. "Aquí no tenemos tiempo que perder. Así que es importante ser directo. Quizá a veces soy demasiado directo, pero bueno… no voy a dejar pasar nada después de haber trabajado tan duro para llegar a donde estoy. Ves cuántas horas echo cada día aquí, y no quiero que, ya sabes, me coman vivo, no importa quién sea, ya sea algún team manager, team principal o un campeón del mundo" (¿quizás se refería a Fernando Alonso?).

Y hablamos de cómo esa parte de su carácter quizá se formó en los primeros días de su carrera, cuando su futuro dependía no solo de los resultados sino también de su capacidad para mantenerse firme y ser tan insistente como fuera necesario para asegurarse apoyos.

Esteban Ocon, Alpine F1, celebrates on the podium

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Su familia había vendido su casa para financiar su carrera en el karting, pero simplemente no podían aportar suficiente dinero para que progresara por las fórmulas júnior.

Necesitaba ser un luchador, porque no le dieron nada hecho.

Y hay que admirar eso, igual que hay que admirar todo su recorrido.

"Probablemente esa sea la forma correcta de expresarlo: tenía el peso de mi familia sobre mis hombros, desde una edad muy temprana", dijo. "Y no lo digo para buscar lástima: merecía la pena intentarlo y conseguimos terminar donde queríamos estar, y ahora todo está bien. Pero está claro que tuve que lidiar con este tipo de presiones, tuve que ser duro cuando importaba, y tuve que hacerme oír cuando la gente no necesariamente escuchaba, o no estaba convencida. Y, ya sabes, hacer que esos empresarios, inversores, te escuchen cuando tienes 13 o 14 años, y que realmente presten atención, no es fácil."

Probablemente no sea correcto ver eso como si ahora se hubiera convertido en un problema para él en la Fórmula 1. Porque llegó hasta aquí gracias a ser quien es. Y una carrera de una década en la cúspide del automovilismo, con una victoria en un gran premio a su nombre, es algo que nadie podrá quitarle jamás.

Por triste que pueda ser, quizá eso era simplemente todo lo que había para Ocon en la Fórmula 1.

Hay cierta ironía en el hecho de que lo que podría resultar haber sido el último fin de semana de Ocon en F1 como piloto de carreras fuera también el fin de semana en que Andrea Kimi Antonelli ganó el campeonato del mundo con Mercedes.

Porque Ocon también fue una vez el chico favorito de Toto Wolff. Wolff incluso dijo que solo era cuestión de tiempo que Esteban pilotara para las Flechas Plateadas.

No estaba destinado a ser. Y quizá también había una razón para ello.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Ocon es innegablemente rápido. No tienes una carrera de 10 años en F1 sin ser rápido, y mucho menos ganas un gran premio. Pero la Fórmula 1 también es la Fórmula 1. Y solo los mejores absolutos, con el paquete completo necesario para alcanzar el nivel de campeonato, llegan realmente ahí.

No se puede negar que, en términos de velocidad pura, hay muchos más pilotos capaces de ganar un campeonato del mundo que campeones del mundo reales. Hay suerte. Hay circunstancias, que desempeñan un papel enorme en cómo se desarrollan las carreras. Y algunas de esas cosas simplemente no encajaron para Ocon. O quizá su paquete completo no fue lo bastante convincente en los momentos adecuados, por ejemplo para que Wolff lo pusiera en un Mercedes cuando surgió la oportunidad.

Al fin y al cabo, Ocon estaba disponible cuando Lewis Hamilton decidió marcharse a Ferrari. Pero para entonces, Toto ya tenía un nuevo chico favorito.

Y al final se demostró que tenía razón.

Pase lo que pase después, incluso si Ocon nunca encuentra el camino de vuelta a la parrilla, no hay razón para mirar atrás a su carrera con lástima o arrepentimiento. Porque la carrera que ha tenido es una que miles de pilotos darían casi cualquier cosa por tener. Es un poco triste, e incluso tonto, que pueda terminar así. Pero desde luego no es aquello por lo que merece ser juzgado.

Y también...

Por difícil que parezca ahora, incluso si parece imposible, estamos hablando de alguien que ya ha hecho realidad un sueño imposible: un chico de un pequeño pueblo francés, cuyo padre era mecánico, llegando hasta la F1.

No lo descartes todavía.

Y pase lo que pase después, merece ser elogiado por lo que ya ha logrado.

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