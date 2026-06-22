Damon Hill cree que en Ferrari serían "tontos" si no escucharan a Hamilton

El campeón del mundo de Fórmula 1 de 1996, Damon Hill, ha afirmado que Ferrari habría sido "tonta" si hubiera ignorado las opiniones de Lewis Hamilton después de realizar una inversión económica tan importante para incorporar al siete veces campeón del mundo.

Hablando en el podcast Chequered Flag de la BBC tras la emotiva victoria de Hamilton con la escudería de Maranello en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Hill explicó cómo el británico ha conseguido moldear el coche del equipo para adaptarlo a su estilo de pilotaje.

La victoria puso fin a un periodo complicado para Hamilton, que había sufrido con los monoplazas de efecto suelo durante sus últimos años en Mercedes.

"Hemos vivido, como siempre ocurre con Lewis, toda la emoción del dolor de Abu Dhabi y también el hecho de no tener un coche competitivo en Mercedes, lo que hizo muy difícil que pareciera capaz de recuperar su mejor nivel. Y el año pasado llegó a tocar fondo", dijo Hill.

"Y ahora ha resurgido, ha cumplido y tiene un coche. Lo que me parece es que ha conseguido que Ferrari le escuche. Les ha hecho escucharle: 'Necesito esto del coche'."

Hamilton montó en su SF-26 de 2026 los discos y pastillas de freno de Carbon Industrie que había utilizado durante toda su etapa en Mercedes. Después de que Charles Leclerc atribuyera su accidente en el Gran Premio de Mónaco a los frenos Brembo, el piloto monegasco adoptó la misma configuración que su compañero de equipo a partir de Barcelona.

"Parte de ello es que la reglamentación se adapta un poco mejor a su estilo de conducción. Pero está claro que la historia de los frenos es muy importante porque, para los pilotos, es una parte crucial de nuestro trabajo", continuó Hill. "Tienes que confiar plenamente si vas a frenar en el último milisegundo posible. Tienes que saber que va a funcionar y que podrás controlar el coche al entrar en la curva.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Así que parece que ha solucionado ese problema, y eso fue porque probablemente golpeó la mesa con suficiente fuerza en Ferrari y ellos le escucharon, avanzando en la dirección que él pedía."

Hill añadió: "Han hecho una enorme inversión en él, ¿verdad? Así que sería una tontería no escucharle. Pero la duda, supongo, que tenían en su mente era: ¿sigue teniendo ese nivel? Necesitaban pruebas de que podía rendir si ponían toda esta inversión y tiempo en él.

"Pero lo han hecho, y Fred Vasseur es un aliado muy, muy valioso en ese aspecto porque puede entender a Lewis y le conoce desde sus primeros años. Puede decirle a Ferrari: 'Escuchad, tenéis que darle lo que quiere', porque, de lo contrario, Lewis estaría solo dentro de esa organización.

"Y no es un lugar donde quieras estar solo. Hay tanta presión en Ferrari que a veces parecen un poco perdidos y como si necesitaran una dirección clara. Y cuando un piloto empieza a pedir esa dirección, normalmente no es algo con lo que se sientan cómodos. Con Michael, él consiguió marcar el rumbo, pero tenía a Ross Brawn a su lado. Así que, en cierto modo, se podría decir que Fred Vasseur es el Ross Brawn de Lewis."