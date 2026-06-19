Solo 3 pilotos tardaron más que Hamilton para ganar con Ferrari: el ranking completo

A la 31ª fue la vencida para Lewis Hamilton. En el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026, el británico consiguió por fin su tan esperada primera victoria con Ferrari. Sin embargo, un vistazo a los libros de historia revela que solo tres pilotos de la Scuderia necesitaron todavía más paciencia para lograr su primer triunfo vestido de rojo.

Justo por delante de Hamilton aparece Carlos Sainz. El español necesitó 32 carreras, exactamente una más que el británico, para conseguir su primera victoria con el equipo de Maranello. Al igual que Hamilton, Sainz cerró su temporada de debut en Ferrari, en 2021, sin victorias, aunque sí logró cuatro podios, algo que el heptacampeón no pudo conseguir.

La espera terminó para Sainz en su segunda campaña con la Scuderia, concretamente en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2022, disputado en Silverstone. Sin embargo, en los años posteriores el madrileño solo sumó tres victorias más al volante del monoplaza rojo.

Eddie Irvine tuvo que esperar aún más para saborear el éxito. El norirlandés consiguió su primera victoria con Ferrari en su 50ª carrera con el equipo. Y eso que su etapa en la Scuderia comenzó de forma prometedora: en su debut en 1996 logró subir al podio con una tercera posición. Sin embargo, aquel sería su único podio de toda la temporada.

Durante 1997 y 1998, el entonces compañero de equipo de Michael Schumacher volvió a lograr varios resultados entre los tres primeros, pero la victoria siguió resistiéndose. No fue hasta la carrera inaugural de la temporada 1999, en Australia, cuando Irvine puso fin a la sequía. Ese año añadiría otras tres victorias más a su palmarés.

Jean Alesi necesitó casi 70 carreras para ganar con Ferrari

El récord absoluto en esta estadística pertenece, sin discusión, a Jean Alesi. El francés llegó a Ferrari en 1991 como una de las grandes promesas de su generación, pero se encontró con una de las etapas más complicadas de la historia reciente de la Scuderia. A pesar de numerosas actuaciones destacadas, Alesi tuvo que esperar cinco temporadas y 68 carreras para lograr su primer triunfo.

Su ansiada victoria llegó finalmente en el Gran Premio de Canadá de 1995, disputado en Montreal. Sin embargo, aquel triunfo acabaría siendo también el único de toda su trayectoria en Fórmula 1. Tras cinco años poco exitosos en Ferrari, Alesi abandonó la escudería para fichar por Benetton.

La estadística global de Ferrari, no obstante, dibuja un panorama muy diferente. Más de la mitad de los pilotos que han competido para la Scuderia necesitaron menos de diez carreras para lograr su primera victoria. Algunos, como Kimi Raikkonen y Fernando Alonso, incluso se estrenaron ganando en su debut con Ferrari.

Pero, ¿cuántas carreras necesitaron campeones del mundo como Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Niki Lauda, para conseguir su primera victoria al volante de un Ferrari? La respuesta deja datos muy llamativos, ya que mientras algunos necesitaron varias temporadas para estrenarse como ganadores, otros triunfaron prácticamente desde el primer momento. A continuación, te mostramos una tabla con todos los pilotos que han logrado al menos una victoria con Ferrari en Fórmula 1 y el número de carreras que necesitaron para conseguir su primer triunfo vestido de rojo.

¿Cuántas carreras tardaron los pilotos de Ferrari en lograr su primera victoria?

Pos. Piloto Carreras con Ferrari hasta su primera victoria 1 Jean Alesi 68 2 Eddie Irvine 50 3 Carlos Sainz 32 4 Lewis Hamilton 31 5 Wolfgang von Trips 20 6 Didier Pironi 19 7 Phil Hill 19 8 Gilles Villeneuve 18 9 Gerhard Berger 15 10 Lorenzo Bandini 14 11 Felipe Massa 14 12 Giuseppe Farina 13 13 Charles Leclerc 13 14 Rubens Barrichello 11 15 Alberto Ascari 10 16 Maurizio Trintignant 9 17 René Arnoux 8 18 Michael Schumacher 6 19 John Surtees 6 20 Jody Scheckter 6 21 Piero Taruffi 6 22 Mike Hawthorn 5 23 Jacky Ickx 5 24 Clay Regazzoni 5 25 Ludovico Scarfiotti 4 26 Patrick Tambay 4 27 Niki Lauda 4 28 Tony Brooks 3 29 Peter Collins 3 30 Carlos Reutemann 3 31 Michele Alboreto 3 32 José Froilán González 2 33 Alain Prost 2 34 Sebastian Vettel 2 35 Giancarlo Baghetti 1 36 Fernando Alonso 1 37 Kimi Räikkönen 1 38 Nigel Mansell 1 39 Mario Andretti 1 40 Luigi Musso 1 41 Juan Manuel Fangio 1